Basket, Germani Brescia batte Trento e vince il memorial “Gianni Brusinelli”

domenica, 17 settembre 2023

Trento – E’ la Germani Brescia ad imporsi nella finale del IX Memorial “Gianni Brusinelli”: la Dolomiti Energia Trentino padrona di casa cede 77-92 dopo 40’ di grande intensità in cui i bianconeri hanno pagato a caro prezzo un secondo tempo da 12 palle perse e una lotta a rimbalzo nettamente a favore degli ospiti (26-39). Più pronta Brescia, che sabato ospiterà e giocherà in Supercoppa al PalaLeonessa, e che ha dimostrato di avere più brillantezza atletica in una fase più avanzata della propria preparazione.

Orfana di Myles Stephens (ancora fermo per un affaticamento alla coscia destra) e di Andrejs Grazulis di rientro dal Mondiale (in tribuna con la famiglia, da martedì regolarmente in gruppo), l’Aquila si è aggrappata alla concretezza di Paul Biligha (17 punti con 8/9 dal campo) e alla leadership trascinante di un ottimo Kamar Baldwin da 19 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. 15 punti con 3/8 da tre per Prentiss Hubb. Cavit MVP della partita l’ala biancoblù Jason Burnell, autore di 18 punti. Nella finalina per il terzo posto, Reggio Emilia batte Treviso 68-87: con l’ex Aquila Atkins fermo ai box con un piccolo problema fisico nel giorno del suo 31esimo compleanno, Reggio si affida anche questa volta al talento di Galloway (16 punti) e risolve la pratica con una gara in crescendo.

La cronaca del match. Nove punti della coppia Christon-Della Valle fanno partire meglio gli ospiti nonostante due bei canestri di Biligha (4-9): Trento non trova canestri dall’arco, così un paio di incursioni di Bilan producono il massimo vantaggio per i lombardi (6-16). Forray segna la prima tripla dell’Aquila dopo 7 minuti di match, i bianconeri con l’energia di Cooke ed Ellis salgono di ritmo e costringono Magro al timeout dopo una tripla pazzesca di Hubb (16-21). Brescia chiude forte il primo quarto e torna in doppia cifra di vantaggio in apertura di secondo periodo (21-31): Biligha continua ad essere un fattore realizzativo (10 a referto nei primi 12’ di partita), poi le redini dell’incontro le prendono Baldwin e Hubb che producono le giocate che riavvicinano i padroni di casa (37-39). La partita sale di agonismo e fisicità, dopo 20’ di gioco il punteggio è in sostanziale equilibrio (42-46). Il break della Germani a inizio terzo periodo scava un solco nella partita (42-56 e timeout Galbiati), l’Aquila si scuote con i canestri di Baldwin e con una gran schiacciata di Cooke (55-63). Sono di Burnell le giocate che forzano il quarto fallo personale di Hubb e che soprattutto ispirano il 60-70 di fine terzo quarto. Bilan, Burnell e e Christon ingranano le marce alte, la Dolomiti Energia non trova soluzioni dal perimetro e va sotto a rimbalzo: il finale è tutto degli ospiti che vincono con merito il IX Memorial “Gianni Brusinelli”.

IL TABELLINO

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO – GERMANI BRESCIA 77-92 (18-25, 42-46; 60-70)

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 7, Hubb 15, Alviti 2, Niang ne, Conti 1, Forray 6, Cooke Jr. 6, Diarra ne, Udom 4, Biligha 17, Ladurner ne, Baldwin 19. Coach Galbiati.

Germani Brescia: Christon 12, Gabriel, Bilan 15, Burnell 18, Tanfoglio, Della Valle 16, Tonelli 3, Petrucelli 7, Cobbins, Cournooh 8, Akele 13, Porto. Coach Magro.