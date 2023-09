Basket: Germani Brescia batte la Unahotels Reggio Emilia

sabato, 9 settembre 2023

Brescia – La Germani batte la Unahotels Reggio Emilia che parte bene ed esce meglio dai blocchi di partenza con uno scatenato Galloway, autore di 12 punti in 4’, mentre per Brescia è il capitano Amedeo Della Valle a tenere a contatto i suoi, realizzando ben otto punti, fissando così il punteggio sul 16 pari dopo 5’ di gioco. Attacchi che dopo una partenza a razzo faticano a trovare il fondo della retina, Atkins da sotto riporta avanti Reggio Emilia ma ecco arrivare il parziale a favore della Germani: Christon e CJ Massinburg firmano un parziale di 10 a 3 (21 a 26 il punteggio in favore di Brescia). Sul finire di quarto Uglietti fa 1 su 2 dalla lunetta e Grant ne approfitta da sotto segnando su rimbalzo offensivo, fissando così il punteggio sul 24 a 26 al termine della prima frazione di gioco.

La tripla di Akele apre le marcature del secondo quarto di gioco, mentre ci pensa Grant a rispondere per i padroni di casa. Ecco arrivare però un nuovo parziale di 8 a 3 per la Germani con le triple di Gabriel e Tanfoglio e la schiacciata in contropiede di Burnell (punteggio sul 29 a 37 in favore dei biancoblu). Reggio Emilia fatica a segnare mentre Brescia ne approfitta per scappare sul +16 grazie ad un altro parziale di 8 a 0 (29 a 45 il punteggio). Atkins finalmente segna due punti per i padroni di casa fermando così il parziale aperto da Brescia. La Germani gira benissimo il pallone in attacco e allunga nuovamente con Bilan e la tripla di Gabriel dall’angolo toccando sul +21 il massimo vantaggio. Sul finale di quarto Galloway piazza due triple in rapida successione, CJ risponde con la stessa moneta ma la guardia americana decide di piazzarne un’altra allo scadere fissando il punteggio sul 40-61.

Weber inaugura il terzo quarto con due triple in rapida successione riportando Reggio Emilia sul -15 (46 a 61 il punteggio), mentre per la Germani sono Christon, Bilan e Petrucelli a mettere a referto i primi punti del quarto. Divario che rimane pressoché invariato con il passare dei minuti: Galloway segna da una parte, e Bilan risponde dall’altra. Uglietti accorcia nuovamente le distanze sul -15 prima del parziale di 7 a 0 firmato interamente da Tanfoglio: per lui due triple dall’angolo di cui una con fallo e libero supplementare realizzato. I liberi di Galloway e Weber fissano il punteggio su 66 a 88 al termine del terzo quarto.

Quarto quarto in cui la Germani Brescia amministra il vantaggio accumulato fin qui, e con entrambi gli allenatori che possono ruotare tutti i giocatori a referto. La Germani tocca nuovamente il massimo vantaggio sul +27 (74 a 101 il punteggio a favore dei biancoblu al 36’). Reazione nel finale di quarto per Reggio Emilia che accorcia le distanze. La partita finisce 89 a 104 in favore della Germani Brescia.

TABELLINO

Unahotels Reggio Emilia-Germani Brescia 89-104 (24-26, 40-61, 66-88)

REGGIO EMILIA: Weber 8, Cipolla 2, Hervey 7, Suljanovic, Galloway 31, Faye, Smith 10, Uglietti 3, Atkins 15, Grant 9, Chillo 4. All. Priftis

GERMANI BRESCIA: Christon 12, Gabriel 13, Bilan 12, Burnell 7, Massinburg 13, Tanfoglio 10, Della Valle 14, Tonelli, Petrucelli 11, Akele 12, Porto. All. Magro