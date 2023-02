Basket, Final Eight 2023: Germani Brescia batte Pesaro e va in finale

sabato, 18 febbraio 2023

Brescia – A un solo passo dal sogno: la Germani Brescia non dà scampo alla Carpegna Prosciutto Pesaro, conquista la vittoria nella semifinale della Frecciarossa18 e si guadagna la possibilità di sfidare la Virtus Segafredo Bologna nella finalissima della manifestazione, in programma domani pomeriggio. Una partita pressoché perfetta, quella della Germani, che lascia alla Vuelle la miseria di 57 punti a referto grazie a una difesa praticamente ermetica, soprattutto nei momenti che contano di più. E sulle ali delle giocate offensive di Della Valle (15 punti), Massinburg (13) e Akele (10 senza errori al tiro) vola a prendersi la seconda finale della sua storia dopo quella disputata a Firenze nel 2018.

Sull’onda emotiva della vittoria ottenuta con l’Olimpia Milano, Brescia gioca con tranquillità, sapendo dove colpire avversari contro i quali aveva perso in campionato, seppur in maniera rocambolesca. Lentamente ma inesorabilmente, i biancoblu prendono l’inerzia del match nelle loro mani, confezionando un secondo quarto difensivo perfetto (6 soli punti lasciati ai biancorossi) e prendendo la guida della sfida senza lasciarla più.

E così, minuto dopo minuto, la finale diventa una certezza, per la gioia dei tifosi biancoblu presenti sugli spalti del Pala Alpitour. Proprio il bell’impianto torinese sarà lo scenario dove la Germani disputerà la finalissima contro la corazzata bianconera guidata da Sergio Scariolo, una delle poche squadre che Brescia non è mai riuscita a battere da quando Alessandro Magro siede sulla panchina bresciana. Ma quella di domenica sarà una finale e ogni pronostico può e deve rimanere aperto, soprattutto se la squadra biancoblu scenderà in campo con la voglia e la fame mostrate a Torino.

GERMANI BRESCIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 74-57 (14-16, 36-22, 51-36)

Germani Brescia: Gabriel 5 (1/4, 1/5), Massinburg 13 (4/5, 1/2), Nikolic 6 (1/2, 0/2), Della Valle 15 (2/3, 0/5), Petrucelli 4 (1/3, 0/2), Taylor ne, Odiase 9 (4/6), Burns 1 (0/2), Laquintana ne, Cournooh 5 (0/2, 1/2), Moss 6 (0/1, 2/3), Akele 10 (2/2, 2/2). All: Magro

Carpegna Prosciutto Pesaro: Kravic 12 (5/9), Abdur-Rahkman 6 (1/4, 0/6), Visconti 1 (0/1, 0/1), Moretti 5 (0/3, 1/2), Tambone (0/1, 0/1), Stazzonelli ne, Gudmundsson 8 (1/4, 2/6), Charalampopoulos 14 (2/4, 2/5), Totè 1 (0/3, 0/1), Cheatham 8 (1/2, 1/5), Delfino 8 (1/2, 1/5). All: Repesa

Arbitri: Lanzarini, Attard e Martolini

Note: Brescia 15/30 (50%), Pesaro 11/35 (31%); Tiri da tre: Brescia 7/23 (30%), Pesaro 6/34 (18%); Tiri liberi: Brescia 23/31 (74%), Pesaro 17/23 (74%); Rimbalzi: Brescia 46 (RD 37, RO 9), Pesaro 42 (RD 27, RO 15