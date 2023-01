Basket, Europa ancora dolce per la Germani: a Brescia cade anche la capolista Badalona

martedì, 10 gennaio 2023

Brescia – La Germani Brescia regala ai propri tifosi una splendida serata europea e conquista una vittoria dal peso specifico enorme, soprattutto perché conquistata di fronte alla capolista del girone di qualificazione, la Joventut Badalona: al PalaLeonessa A2A la formazione di coach Alessandro Magro ottiene il successo con il punteggio di 85-75, conducendo in porto una gara che l’ha vista avanti nel punteggio per tutti i 40′. Con un Della Valle sugli scudi (26 punti) e altri tre giocatori in doppia cifra (Cournooh 16, Nikolic 13 e Gabriel 12), Brescia prende subito le redini del match, dimostrando di voler fare le cose per bene per riscattare lo stop casalingo con Trento e, soprattutto, per mettere in cascina il terzo successo consecutivo in EuroCup.

Di fronte a un avversario di grande qualità, incarnata dalle giocate di un Tomic formato EuroLeague (22 punti), Brescia gestisce i ritmi, fa sempre la scelta giusta in attacco e resiste in difesa nel momento in cui c’è da lottare con il coltello tra i denti, in particolare nel terzo quarto, quando i catalani provano il tutto per tutto per rientrare in partita. È in quel frangente che esce il carattere della Leonessa, che non si scompone di fronte al parziale avversario e, mattone dopo mattone, arriva a costruire la quinta vittoria europea, che al momento la porta a un solo successo dalla vetta del girone.

Con la soddisfazione di aver dato un’ulteriore svolta al proprio cammino europeo, ora la testa dovrà necessariamente andare al campionato: nel posticipo dell’ultima gara del girone d’andata, infatti, Brescia si giocherà le proprie chances di conquistare la Final Eight di Coppa Italia, che passeranno da un successo da ottenere a tutti i costi sul campo della Tezenis Verona.

GERMANI BRESCIA-JOVENTUT BADALONA 85-75 (25-17, 44-37, 60-55)

Germani Brescia: Gabriel 12 (0/1, 4/7), Massinburg, Nikolic 13 (1/2, 3/5), Della Valle 26 (5/8, 2/5), Taylor, Cobbins 4 (2/2), Odiase 2 (1/2), Burns 2 (1/2), Laquintana, Cournooh 16 (3/6, 2/6), Moss 4 (2/2), Akele 6 (3/4). All: Magro

Joventut Badalona: Kraag, Busquets 6 (1/2, 0/2), Ribas 4 (2/4), Guy 7 (2/4, 1/4), Ellenson, Ventura, Vives 7 (2/2 da tre), Feliz 6 (3/7), Birgander 4 (2/3), Parra 19 (3/5, 3/5), Maronka ne, Tomic 22 (8/14). All: Duran

Arbitri: Rocha, Zamojski e Gordon

Note: Tiri da due: Brescia 18/35 (51%), Badalona 21/42 (50%); Tiri da tre: Brescia 11/26 (42%), Badalona 6/22 (27%); Tiri liberi: Brescia 16/18 (88%), Badalona 15/19 (78%); Rimbalzi: Brescia 35 (RD 22, RO 13), Badalona 34 (RD 21, RO 13)