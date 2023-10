Basket, EuroCup: Trento accarezza il sogno, poi cede a Gran Canaria

mercoledì, 18 ottobre 2023

Trento – I campioni in carica della BKT EuroCup sbancano la “Il T quotidiano” Arena solo grazie a un primo quarto da sogno e con un finale di match in cui brillano tutti i principali realizzatori spagnoli. I bianconeri, avanti 64-62 dopo i primi 30’, non riescono a piazzare il break decisivo nell’ultimo quarto.

IL MATCH

Non sono mancate emozioni, intensità e bel basket alla Il T quotidiano Arena nel Round 3 di regular season in BKT EuroCup: la Dolomiti Energia Trentino gioca alla grande e mette in crisi la corazzata Gran Canaria, detentrice della coppa, ma dopo 30’ chiusi in vantaggio non riesce a contenere l’allungo deciso, nel finale di match, di Brussino e compagni. Il 73-87 però è un divario fin troppo severo per i ragazzi di coach Paolo Galbiati (foto di Daniele Montigiani), che hanno emozionato il pubblico di Trento con una prova di grande carattere e coesione: 13 punti di Grazulis, 11 per Forray, 10 a testa di Ellis e Alviti.

I bianconeri ora sono attesi da un tour de force in trasferta che si aprirà domenica con la partita di Masnago contro Varese (palla a due alle 16.30): poi viaggio in Lituania per affrontare mercoledì il Lietkabelis Panevezys e quindi sabato sera a Brescia in campionato. Alla Il T quotidiano Arena Forray e compagni torneranno solo martedì 31 per la sfida di Halloween contro Ankara (palla a due alle 20.00) e a seguire domenica 5 novembre quando l’ospite sarà Reggio Emilia. I biglietti per le prossime partite interne della Dolomiti Energia sono in vendita online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza, 20 e presso i punti Vivaticket.

La cronaca. La coppia Grazulis-Biligha segna tutti i primi 12 punti dei bianconeri (7 dell’ala lettone, 5 di Paul), ma a metà del primo quarto è comunque +4 Gran Canaria grazie all’irreale 4/4 da tre di Brussino (12-16). Landesberg prosegue l’avvio incandescente degli ospiti al tiro (10/11 di squadra dal campo nel primo e nonostante il buon impatto di Cooke e Alviti dalla panchina i padroni di casa sono sotto 20-31 dopo i primi 10’. La difesa di Forray e compagni però nel secondo quarto mette alle strette il talento dei canarini: con i canestri di Ellis e Alviti, i bianconeri dopo 15’ di gioco sono rientrati a -1 (35-36 con una gran schiacciata di Biligha). Le triple del solito Brussino e di Shurna ridanno slancio agli ospiti che chiudono il primo tempo avanti di 3 (41-44). La garra di capitan Forray e la sfrontatezza di Ellis permettono all’Aquila di non affondare mai, anche quando con i canestri dei suoi tiratori Gran Canaria sale fino al 48-58. Anzi, una tripla sulla sirena di Udom firma il sorpasso per i bianconeri proprio sullo scadere del terzo quarto (64-62). Alviti e Biligha provano a tenere in linea di galleggiamento i bianconeri ma gli attaccanti ospiti sembrano non sbagliare più un colpo: un fallo e canestro di Lammers manda i titoli di coda e Gran Canaria dilaga negli ultimi 60 secondi.

Dolomiti Energia Trentino 73

Dreamland Gran Canaria 87

(20-31, 41-44; 64-62)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 10, Stephens 1, Hubb, Alviti 10, Niang ne, Conti 4, Forray 11, Cooke Jr. 7, Udom 8, Biligha 9, Ladurner ne, Grazulis 13. Coach Galbiati.

DREAMLAND GRAN CANARIA: Kljajic 3, Slaughter 2, Bassas 2, Albicy 2, Prkacin 6, Brussino 24, Salvo 7, Pelos 3, Shurna 7, Landesberg 21, Happ 2, Lammers 8. Coach Lakovic.

Le parole di coach Galbiati: «Prima di tutto dico grazie ai nostri tifosi, ogni persona all’arena questa sera ci ha aiutati e spinti anche nei momenti di difficoltà ed è una bella sensazione coinvolgere così il nostro pubblico. Peccato chiudere questo match con 14 punti di scarto perché non ce li meritavamo: la squadra ha tanto su cui lavorare, abbiamo giocatori giovani o comunque alla prima esperienza in EuroCup o contro avversari di questo livello. La squadra ha combattuto e lottato nonostante le scarse percentuali al tiro».