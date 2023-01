Basket, EuroCup: sconfitte Trento e Brescia

giovedì, 26 gennaio 2023

Parigi – La Dolomiti Energia Trentino non si sblocca in trasferta in EuroCup: a Parigi il 12esimo turno di coppa finisce 86-75, con i bianconeri che vedono complicarsi la corsa all’ottavo posto in classifica complice il successo di Amburgo contro lo Slask. A 6 partite dal termine della regular season, Forray e compagni avranno bisogno di un ottimo sprint finale per chiudere tra le migliori otto del girone B che entreranno nella fase ad eliminazione diretta.

La Dolomiti Energia gioca un primo tempo di grande spirito di sacrificio e combattività, ma paga a carissimo prezzo le troppe palle perse e delle percentuali al tiro troppo basse per impensierire nell’arco dei 40’ i francesi, più solidi e continui nella serata e capaci di issarsi al terzo posto in classifica. L’Aquila ha tirato appena 4 tiri liberi (contro i 36 tentati dai padroni di casa), un dato che evidenzia le difficoltà di Forray e compagni nell’attaccare l’area in cui hanno fatto la voce grossa Kamagate e Evans. Per Trento il miglior realizzatore di serata è stato Darion Atkins, autore di 16 punti con 7 rimbalzi.

I bianconeri saranno di scena a Milano domenica (palla a due alle 16.15), poi giocheranno tre partite consecutive in casa (mercoledì 1 febbraio contro Tel Aviv, domenica 5 contro Sassari, martedì 7 contro Ankara): i biglietti per tutti e tre i match sono disponibili online e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza (lun-sab 10-12, 14-19).

La cronaca | Trento incappa presto in qualche palla persa di troppo che induce coach Molin al timeout (8-2 per Parigi): i bianconeri trovano due triple di Atkins per entrare in confidenza con il match (13-10). Forray e Crawford dalla panchina garantiscono un paio di canestri rapidi, ma le 8 perse nei primi 10’ pesano come un macigno (23-16). Conti e Drew cominciano il secondo quarto scuotendo la retina, ma Kamagate e Wallace non smettono di mettere a ferro e fuoco la difesa di Trento (32-26): i bianconeri sorpassano grazie a una sfuriata a firma Flaccadori/Grazulis (35-36) ma sono sotto di 4 all’intervallo lungo. Andrejs porta subito i suoi a un solo possesso di distanza, ma a quel punto i francesi allungano con autorevolezza trascinati dai “soliti” Wallace e Evans (48-38). La partita sfugge di mano ai bianconeri sotto i colpi dei tiratori di casa, aiutati anche dai muscoli di Kamagate: Parigi arriva a +13, resiste al cambio di passo dell’attacco bianconero ispirato dai canestri di Ladurner e chiude il quarto avanti 64-51. L’Aquila tenta di reagire, ma Gegic e compagni non fanno sconti e i padroni di casa allungano prima che uno scatto di orgoglio dei bianconeri fissi il risultato sull’86-75 finale.

Paris Basketball 86

Dolomiti Energia Trentino 75

(23-16, 40-36; 78-64)

PARIS BASKETBALL: Malwaya 1, Wallace 25, Gegic 17, Kamagate 16, Denis 13, Diawara, Begarin 7, Toupane 2, Evans 5, Hamon-Crespin. Coach Weaver.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Conti 5, Spagnolo 2, Forray 7, Flaccadori 10, Udom 5, Crawford 8, Ladurner 6, Grazulis 12, Atkins 16, Lockett 4. Coach Molin.

Le parole di coach Lele Molin | «Dopo un buon primo tempo in cui però abbiamo commesso troppe palle perse abbiamo perso inerzia all’inizio del terzo quarto, quando abbiamo concesso troppi extra possessi a Parigi che con recuperi e buone percentuali ha allungato nel punteggio. Ci abbiamo provato e siamo stati in partita, ma non è bastato: ci è mancata un po’ di lucidità e capacità di leggere i momenti della partita, oltre a un po’ di aggressività per prenderci qualche viaggio in lunetta nel momento in cui il nostro attacco non trovava buone soluzioni».

Serata europea senza lieto fine, la Germani Brescia cede il passo a Ulm

Non c’è gloria nella serata europea della Germani Brescia, che cede il passo al ratiopharm Ulm con il punteggio di 72-85. Una gara a due facce, quella della formazione bresciana, che nel primo tempo segue alla lettera il piano partita e prende le redini del match, pur non riuscendo a capitalizzare a fondo il momento positivo, ma nella ripresa è costretta ad arrendersi alla formazione tedesca, che trova linfa vitale nelle scorribande di Dos Santos (18 punti), nell’applicazione difensiva, tutta imperniata sulla propria imponente fisicità, e su un tiro da tre diventato improvvisamente efficace (47% alla sirena finale, con 16 triple a segno).

E così per la Germani sfuma l’obiettivo di agganciare in classifica il quintetto tedesco, che mette a segno il quarto blitz lontano da casa della propria EuroCup. Un risultato che rende ancora più complicato il periodo della formazione biancoblu, che avrebbe bisogno di maggiore continuità nell’arco della partita per riuscire a competere fino in fondo contro ogni avversario, specialmente quando sono in serata positiva. La trasferta di Varese di sabato prossimo sarà un importante banco di prova per provare a fare ancora meglio, senza lasciare spazio ad alcun disfattismo, invertire la tendenza e risalire la china in una fase della stagione che è complicata e che deve essere uno stimolo importante a fare meglio.

Germani Brescia 72

RatioPharm Ulm 85

(18-15, 39-36, 55-58)

GERMANI BRESCIA: Gabriel 10 (2/4, 2/5), Massinburg 7 (2/5, 1/3), Nikolic 5 (1/1, 1/2), Della Valle 13 (1/3, 0/5), Taylor ne, Odiase 17 (8/11), Burns 2 (1/4), Laquintana 3 (0/1, 1/1), Cournooh 9 (3/4, 1/4), Moss 4 (2/2, 0/1), Akele 2 (1/3). All: Magro

RATIOPHARM ULM: Dos Santos 18 (4/6, 2/6), Paul 15 (21/2, 4/9), Christen 13 (0/2, 4/6), Nunez 6 (1/3, 1/2), Klepeisz 2 (0/1, 0/1), Hawley 9 (1/1, 2/3), Jallow 10 (0/1, 3/5), Zugic, Caboclo 10 (4/8, 0/1), Fuchs 2 (1/2). All: Gavel

Arbitri: Aliaga, Juras e Peer

Note: Brescia 21/39 (53%), Ulm 12/27 (44%); Tiri da tre: Brescia 6/21 (28%), Ulm 16/34 (47%); Tiri liberi: Brescia 12/16 (75%), Ulm 13/21 (61%); Rimbalzi: Brescia 36 (RD 27, RO 9), Ulm 33 (RD 23, RO 10)