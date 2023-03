Basket, EuroCup: Lietkbelis corsaro a Brescia

mercoledì, 15 marzo 2023

Brescia – Occasione persa per la Germani Brescia, che senza l’apporto di Della Valle e Gabriel (riposo precauzionale per entrambi) ma con Caupain tornato finalmente a disposizione, non riesce ad avere la meglio sulla fisicità del Lietkabelis, corsaro al PalaLeonessa A2A con il punteggio di 74-65. Una partita giocata un po’ sotto ritmo da parte della formazione biancoblu, che tira con percentuali tutt’altro che positive e subisce l’atletismo di una squadra decisamente fisica (44-28 il computo dei rimbalzi a favore degli ospiti), premiata oltremodo da un arbitraggio a tratti di difficile comprensione, considerato il 27-13 finale a favore dei lituani nella statistica relativa ai tiri liberi.

Brescia subisce un parziale importante nel secondo quarto, chiudendo il primo tempo sul -9 ma, soprattutto, con soli 29 punti a referto. La reazione nel terzo periodo, però, arriva puntuale e porta la Germani a mettere nel mirino gli avversari, con il possesso del potenziale pareggio, che però non arriva. Nell’ultimo periodo, invece, è il Lietkabelis a completare l’opera, riuscendo a tenere a distanza i biancoblu e centrando la vittoria numero 9 della propria EuroCup, che ora lo vede in una delle prime quattro posizioni.

Per la Germani la possibilità di chiudere in uno dei primi posti del girone di qualificazione si allontana inesorabilmente, anche se questo non toglie nulla al prestigioso e importante traguardo raggiunto dalla formazione bresciana, ovvero la qualificazione ai playoff. Per chiudere i giochi nel girone di qualificazione di EuroCup restano ancora 80′ da disputare (martedì prossimo la sfida casalinga con il Cedevita Olimpija, poi chiusura sul campo del Bursaspor). In campionato, invece, sabato sera scoccherà l’ora della sfida sul campo della Vuelle Pesaro, una gara fondamentale per il prosieguo del cammino in Serie A di Brescia, chiamata a confermare i progressi e, soprattutto, il risultato raggiunto domenica scorsa con Trieste.

GERMANI BRESCIA-7BET-LIETKABELIS PANEVEZYS 65-74 (17-18, 29-38, 48-52)

Germani Brescia: Gabriel ne, Massinburg 7 (2/6 1/7), Nikolic 11 (1/1, 2/5), Caupain (0/1, 0/2), Petrucelli 17 (3/7, 3/5), Cobbins 2 (0/2), Odiase 7 (3/3), Burns 7 (3/5), Laquintana 2 (0/3 da tre), Cournooh 5 (1/3, 1/4), Moss (0/1 da tre), Akele 7 (3/5). All: Magro

7BET-Lietkabelis Panevezys: Morris 9 (0/1, 2/7), Lipkevicius 8 (1/2, 1/4), Maldunas 6 (3/5), Goloman 8 (2/4, 1/3), Rubstavicius 4 (1/1, 0/2), Peno 6 (0/1, 1/2), Popovic 11 (4/8), Orelik 10 (1/5, 2/3), Murauskas 6 (2/2, 0/1), Kullamae 6 (2/3, 0/2), Visiliauskas ne. All: Canak

Arbitri: Zamojski, Clivaz e Celik

Note: Brescia 16/33 (48%), Lietkabelis 16/32 (50%); Tiri da tre: Brescia 7/27 (25%), Lietkabelis 7/24 (29%); Tiri liberi: Brescia 12/13 (92%), Lietkabelis 21/27 (77%); Rimbalzi: Brescia 28 (RD 21, RO 7), Lietkabelis 44 (RD 30, RO 14)