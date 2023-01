Basket, EuroCup: Germani Brescia corsara in Francia

martedì, 31 gennaio 2023

Bourg-en-Bresse – La Germani Brescia ritrova il dolce sapore della vittoria, espugnando il parquet di Bourg-en-Bresse con il punteggio di 74-66. Una gara al limite della perfezione quella del quintetto biancoblu, che di fatto comanda le operazioni sin dalla palla a due, allunga nei momenti giusti della partita, resiste ai tentativi di rientro della talentuosa squadra francese e alla fine taglia il traguardo per prima, regalandosi la sesta, preziosissima vittoria della propria EuroCup.

Il capolavoro di Brescia è tutto difensivo: alla capolista del girone di qualificazione, che viaggiava intorno agli 85 punti di media a partita e che la settimana scorsa era stata capace di segnare 41 punti in un solo quarto di gioco, la Germani lascia la miseria di 66 punti, riuscendo per tutta la partita a difendere alla perfezione il proprio canestro contro una squadra atletica e tecnicamente dotata. La personalità di Gabriel (19 punti in totale con 4 triple in un secondo tempo magistrale), le giocate chirurgiche di Della Valle (16), i canestri di Nikolic e Massinburg (12 punti) fanno il resto, a dimostrazione che per Brescia non sarà il momento più brillante della stagione, ma che la squadra è assolutamente unita e compatta e che questa è l’unica strada per riprendere il bandolo della matassa sulla via del successo.

Mentre la classifica di EuroCup diventa sempre più interessante, con il prossimo match casalingo contro Cluj-Napoca di fatto decisivo per la qualificazione ai playoff, ora la Germani proverà a mettere qualche sassolino negli ingranaggi di un’altra capolista, quella di Serie A: domenica sera, infatti, i biancoblu saranno ospiti della Virtus Segafredo Bologna, passaggio tanto difficile quanto stimolante per provare a ritornare al successo anche in campionato.

MINCIDÉLICE JL BOURG-EN-BRESSE-GERMANI BRESCIA 66-74 (20-20, 39-40, 51–58)

MindiDélice JL Bourg-en-Bresse: Benitez E. ne, Benitez H. 5 (1/3, 1/3), Courby 5 (1/1, 1/4), Massenat 8 (2/4, 1/2), Floyd 12 (1/3, 2/4), Palmer Jr. 7 (1/3, 1/2), Pelos 6 (3/5, 0/3), Chassang 3 (0/2, 1/1), Mike 7 (0/3, 1/1), Kokila 5 (2/2), Brimah 3 (1/1), Julien 5 (1/2, 1/3). All: Fauthoux

Germani Brescia: Gabriel 19 (3/3, 4/7), Massinburg 12 (2/7, 1/4), Nikolic 12 (0/2, 4/5), Della Valle 16 (4/7, 0/3), Taylor 6 (3/4, 0/2), Odiase 4 (2/5), Burns 5 (1/3, 1/2), Laquintana ne, Cournooh (0/1, 0/3), Moss, Akele (0/2). All: Magro

Arbitri: Balak, Tsaroucha e Bittner

Note: Bourg-en-Bresse 13/29 (44%), Brescia 15/34 (44%); Tiri da tre: Bourg-en-Bresse 9/25 (36%), Brescia 10/26 (38%); Tiri liberi: Bourg-en-Bresse 13/21 (61%), Brescia 14/14 (100%); Rimbalzi: Bourg-en-Bresse 29 (RD 25, RO 4), Brescia 39 (RD 29, RO 10)