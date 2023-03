Basket, EuroCup: dominio Venezia, Brescia ko

mercoledì, 8 marzo 2023

Venezia – Serata da dimenticare per la Germani Brescia, costretta a incassare una pesante sconfitta sul campo dell’Umana Venezia nel derby tutto italiano di EuroCup. Come nella gara d’andata, dominata dai veneti al PalaLeonessa A2A, la Reyer gioca sul velluto di fronte a una Germani che risponde alle spallate dei padroni di casa per 15′ (30-30) e poi si scioglie come la neve al sole primaverile, incapace di fermare le folate offensive di Watt (autentico dominatore della gara con 22 punti), Willis (16) e compagni e di imbastire trame offensive efficaci sotto il canestro dei padroni di casa.

Il 90-64 finale non lascia spazio a recriminazioni di sorta a una Germani che andava in cerca di una vittoria che avrebbe spalancato scenari interessantissimi in classifica, oltre a regalarle la qualificazione aritmetica ai playoff di EuroCup. E invece il micidiale mix tra la sconfitta del Taliercio e la vittoria di Cluj contro il Bursaspor rimandano il raggiungimento del prestigioso traguardo, che resta comunque assolutamente a portata di mano.

Nei prossimi appuntamenti, a cominciare da quello fondamentale di campionato contro Trieste di domenica prossima, servirà una Germani completamente diversa, che si ricordi di quanto realizzato nella Final Eight di Coppa Italia e cancelli d’un colpo i postumi di una serata che, in caso contrario, rischia di lasciare una ferita importante. Resettare tutto, ripartire con energia e convinzione e giocare con grande fame: per tornare alla vittoria e regalarsi un finale di stagione importante non esiste altra ricetta.

UMANA REYER VENEZIA-GERMANI BRESCIA 90-64 (25-21, 47-34, 75-48)

Umana Reyer Venezia: Spissu ne, Parks 9 (2/4, 1/1), Ray 9 (3/7, 0/1), Moraschini 10 (1/2, 1/3), De Nicolao 9 (2/2, 1/3), Granger 5 (0/1, 1/4), Chillo (0/1 da tre), Brooks 4 (2/3, 0/1), Willis 16 (4/6, 2/5), Chapelli (0/1 da tre), Watt 22 (7/8), Tessitori 6 (3/3). All: Spahija

Germani Brescia: Gabriel 5 (1/1, 1/2), Massinburg 6 (2/,4 0/4), Nikolic (0/4, 0/2), Della Valle 14 (2/5, 2/6), Petrucelli 12 (2/7, 1/2), Cobbins 2 (1/5), Odiase 8 (2/3), Burns 5 (0/1, 1/2), Laquintana 2 (1/2), Cournooh 6 (1/3, 1/1), Moss (0/1), Akele 4 (1/2, 0/2). All: Magro

Arbitri: Perez, Thepenier e van den Broeck

Note: Venezia 24/36 (67%), Brescia 13/38 (34%); Tiri da tre: Venezia 6/20 (30%), Brescia 6/22 (27%); Tiri liberi: Venezia 24/31 (77%), Brescia 20/24 (83%); Rimbalzi: Venezia 41 (RD 35 RO 6), Brescia 33 (RD 25, RO 8)