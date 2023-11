Basket, Eurocup: Dolomiti Trentino batte Ankara 101 a 96

mercoledì, 1 novembre 2023

Trento – Dolomiti Energia Trentino, brividi al supplementare: Ankara battuta 101-96 nella notte di Halloween. Servono 45 minuti di battaglia sportiva intensa ed emozionante per risolvere il quinto turno di regular season in BKT EuroCup: i bianconeri la spuntano con i canestri del terzetto Baldwin-Grazulis-Ellis, autori di 71 punti in tre. Quarto successo consecutivo tra campionato e coppa: domenica alla Il T quotidiano Arena arriva Reggio Emilia, biglietti in vendita.

La notte del 31 ottobre si trasforma da incubo a sogno. E regala ai 2100 spettatori della Il T quotidiano Arena una fantastica vittoria 101-96 della Dolomiti Energia Trentino contro il Turk Telekom Ankara. Succede letteralmente di tutto nei 45’ di battaglia sportiva sul campo: sì, 45, perché serve un tempo supplementare di sofferenza ed esaltazione per decretare il vincitore del 5° turno di regular season in BKT EuroCup. La spuntano i padroni di casa che nella lunga serata trovano tanti protagonisti diversi ma tre certezze inamovibili: Kamar Baldwin, autore di 28 punti in un crescendo di efficienza e spettacolo; Andrejs Grazulis, che si conferma vera e propria ancora di salvataggio della squadra e che chiude con 22 punti, 7 rimbalzi e un brillante 7/10 dal campo. E poi c’è Quinn Ellis: per il classe 2003 britannico una serata da urlo che si chiude con 21 punti (6/6 dal campo) e 6 rimbalzi in 21’ di gioco. Imperioso. La Dolomiti Energia cercherà la quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa domenica sera contro Reggio Emilia, di nuovo sul suo parquet.

La cronaca del match. La partita comincia subito con un bello scambio di canestri da una parte e dall’altra: Grazulis è subito ispirato da tre, Stephens concretizza un paio di assalti al ferro e quindi è il neo entrato Baldwin a firmare il primo sorpasso dei padroni di casa (16-12 con una tripla del numero 44). Ankara chiude forte i primi 10’ e con tre “bombe” di Adams è avanti 16-19. I padroni di casa con un’altra tripla di Baldwin e con due schiacciate devastanti di Cooke Jr. tornano a mettere la testa avanti intorno alla metà del secondo quarto, anche grazie a una bella rubata con corsa a tutto campo di Ellis (29-26). Il ventenne britannico segna anche dall’arco per il +4, Biligha affonda una schiacciata a due mani: a metà partita l’Aquila è avanti 40-38 nonostante il 4/17 da tre di squadra. Proprio due triple di Quinn (una col fallo) aiutano i bianconeri a salire a +9 (55-46, nel mezzo anche un gran canestro di Grazulis): Ankara si aggrappa al talento debordante dei suoi USA per rimanere a contatto e pareggiare a quota 64 con le triple di McDuffie e Adams. L’attacco dei padroni di casa si inceppa, i tiri liberi danno il vantaggio agli ospiti entrando negli ultimi 9’ di gioco: 11 punti consecutivi di un fenomenale Kamar mandano in estasi i 2.100 della Il T quotidiano Arena (77-70), Ankara non si scompone e con due giochi da tre consecutivi di Palmer e Enoch si riporta immediatamente in scia. Baldwin sembra non poter più sbagliare un tiro, Grazulis realizza un pesante 2/2 in lunetta, Trento regge sull’ultimo assalto turco: overtime! Nei 5’ di tempo supplementare, Baldwin e Grazulis si inventano dei canestri da campioni e una tripla del lettone fa calare il sipario su una notte di Halloween indimenticabile.

Le parole di coach Galbiati: “Siamo molto contenti di questo successo: dobbiamo porci l’obiettivo di passare il girone, io ne sono convinto, lo dico dal giorno 1. Dobbiamo andare in campo e dare tutto quello che abbiamo, con l’ambizione di poter competere in ogni partita: oggi abbiamo commesso tanti errori, ma siamo andati oltre a quegli errori. E voglio sottolineare il grande supporto del nostro pubblico: i nostri tifosi ci hanno davvero spinto, soprattutto nei momenti cruciali della partita. Sono sicuro che saranno sempre di più i nostri sostenitori in tribuna, anche in coppa. Questi ragazzi se lo meritano, sono scesi in campo con grande abnegazione e spirito di sacrificio. Anche in difesa. La vittoria ci dà morale, siamo in un buon momento e vogliamo andare avanti così: continuando anche a crescere”.

IL TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino – Turk Telekom Ankara 101-96 (16-19, 40-38; 64-64, 86-86)

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 21, Stephens 9, Hubb 5, Alviti, Conti, Forray, Cooke Jr. 5, Udom 2, Biligha 9, Ladurner ne, Grazulis 22, Baldwin 28. Coach Galbiati.

Turk Telekom Ankara: McDuffie 11, Guler, Saybir 4, Yagmur, Palmer 13, Adams 25, Wallace 19, Akyel, Ulubay 6, Sav, Enoch 18. Coach Ernak.