Basket, EuroCup: Brescia non passa a Bursa

martedì, 28 marzo 2023

Bursa – Si chiude con una sconfitta sul campo del Bursaspor il girone di qualificazione della Germani Brescia, che cede ai vice-campioni della 7DAYS EuroCup con il punteggio di 86-76. Uno stop che relega la formazione biancoblu al settimo posto, con l’opportunità di incrociare la seconda classificata del girone B, ovvero il Turk Telekom Ankara (se domani batterà in casa i montenegrini del Buducnost) o l’Hapoel Tel Aviv. Qualunque sia l’avversaria da affrontare, quella dei playoff sarà un’avventura da vivere con emozione e desiderio di stupire, proprio come avvenuto in occasione della Final Eight di Coppa Italia.

Arrivata a sole 48 ore dalla dispendiosa partita di campionato con l’Olimpia Milano, la trasferta in Turchia si chiude senza tanti sorrisi, complici le assenze di Cobbins (virus influenzale), Gabriel e Nikolic, tenuti a riposo da coach Magro. L’impressione è che anche altri giocatori avrebbero avuto bisogno di tirare un il fiato, considerato il tour de force che ha caratterizzato il cammino della Germani nelle ultime settimane, fitte di impegni importanti.

Al Bursaspor basta il parziale messo a segno a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, che permette a Bitim (24 punti) e compagni di prendere le redini del match, con un eloquente 45% nella percentuale del tiro dalla distanza e 39 rimbalzi totali, di cui 9 in attacco. Tra assenze e giocatori carichi di falli sin dal primo tempo, a Brescia non basta un ottimo Massinburg (25 punti), ben coadiuvato da Petrucelli (15) e Laquintana (13).

Terminato il girone di qualificazione, tra due settimane tutto si resetterà per l’inizio dei playoff, con il tabellone allineato agli ottavi di finale. Per la Germani c’è la certezza di affrontare la prima gara in trasferta e la consapevolezza di aver fatto comunque un cammino importante in una competizione dal livello altissimo, che si appresta a regalare la fase più interessante. Prima dell’inizio della postseason europea, però, Brescia sarà chiamata ad affrontare due partite fondamentali di campionato, contro Napoli e Verona, gare nelle quali i biancoblu cercheranno punti preziosi e la serenità per affrontare il prosieguo dell’avventura europea con il cuore più leggero e la voglia di stupire ancora una volta.

FRUTTI EXTRA BURSASPOR-GERMANI BRESCIA 86-76 (16-19, 40-30, 68-54)

Frutti Extra Bursaspor: Saybir 1 (0/1), Ozalp ne, Needham 18 (1/2, 5/8), Taskiran ne, Akin ne, Al 7 (1/1, 1/2), Bitim 24 (4/6, 3/8), Auguste (0/3, 0/2), Dudzinski 4 (4/5, 2/3), Dawkins 15 (4/5, 2/3), Atalan ne, Clemmons 17 (3/5, 3/7). All: Alimpijevic

Germani Brescia: Gabriel ne, Massinburg 25 (3/5, 4/6), Nikolic ne, Della Valle 2 (1/2, 0/1), Caupain 2 (1/3,0/5), Petrucelli 15 (2/5, 2/4), Odiase 12 (4/8), Burns (0/2), Laquintana 13 (3/3, 2/2), Cournooh 4 (2/6, 0/1), Moss (0/4), Akele 3 (1/2, 0/1). All: Magro

Arbitri: Foufis, Dragojevic e Cici

Note: Bursaspor 15/28 (54%), Brescia 17/40 (42%); Tiri da tre: Bursaspor 14/31 (45%), Brescia 8/20 (40%); Tiri liberi: Bursaspor 14/21 (67%), Brescia 18/25 (72%); Rimbalzi: Bursaspor 39 (RD 20, RO 9), Brescia 33 (RD 24, RO 9)