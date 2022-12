Basket, EuroCup: Brescia espugna Lubiana

mercoledì, 14 dicembre 2022

Lubiana – Chi di finale perisce, di finale ferisce: un’altra gara in volata, l’ennesima di questa stagione, termina con un epilogo diverso rispetto alle ultime partite, nelle quali Brescia aveva ceduto ai propri avversari in vista del traguardo finale. A Lubiana, sul campo del Cedevita Olimpija, la storia è decisamente diversa: questa volta, infatti, è la Germani a recuperare un gap di 7 lunghezze negli ultimi 4′ di gara, collezionando un parziale di 11-1 che le permette di tornare in Italia con una preziosissima vittoria, maturata con il punteggio di 83-80.

Nella capitale slovena, Brescia inizia alla grande, arrivando a collezionare un vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto. La rimonta dei padroni di casa è lenta e inesorabile, ma questa volta i biancoblu restano sul pezzo, senza lasciare mai al Cedevita la possibilità di scappare nel punteggio. Nonostante qualche fischio ingeneroso e una serie sproporzionata di viaggi in lunetta (32-23 il computo dei liberi a favore dei padroni di casa), la Germani risponde colpo su colpo agli avversari, mostrando un Taylor già in perfetta sintonia con il suo nuovo progetto, con 13 punti e un solo errore dal campo.

Lubiana compie il massimo sforzo a metà dell’ultimo periodo, arrivando sul 79-72 a meno di 4′ dalla sirena a cullare il sogno della seconda vittoria consecutiva. È lì che si vedono gli attributi della Germani, che non solo continua a combattere, ma con grande lucidità si conquista il diritto di giocarsi la partita fino in fondo, grazie soprattutto ai punti di Della Valle (19) e Massinburg (16). Cercate una cartolina della vittoria della Germani? Prendete Kenny Gabriel: in una serata in cui ha litigato con il canestro avversario (0/7 dalla lunga distanza), l’ala statunitense conquista 10 rimbalzi e piazza una stoppata decisiva proprio nella volata finale, dimostrando che si può essere utili alla causa in molti modi, non solo mettendo punti a referto.

E così Brescia torna da Lubiana con la terza vittoria della propria EuroCup, ritrovando il feeling con il successo che mancava da fine ottobre. Un ottimo viatico per i prossimi impegni continentali e per le prossime partite di campionato, a cominciare da quella tanto prestigiosa quanto difficile con la Virtus Segafredo Bologna, in programma domenica prossima in un PalaLeonessa che questa Germani merita davvero pieno di tifosi.

CEDEVITA OLIMPIJA LUBIANA-GERMANI BRESCIA 80-83 (20-29, 44-43, 62-60)

Cedevita Olimpija Lubiana: Rebec 3 (0/1 da tre), Ferrell 17 (2/5, 3/5), Radovic, Jeremic, Alibegovic 13 (4/13, 0/2), Muric 23 (0/1, 6/8), Mulalic ne, Adams 7 (3/9, 0/3), Matkovic, Gnjidic, Omic 5 (2/6), Dragic 12 (2/4, 0/2). All: Golemac

Germani Brescia: Gabriel 2 (1/3, 0/7), Massinburg 16 (2/6, 2/4), Nikolic 5 (1/2, 1/1), Della Valle 19 (4/5, 1/6), Taylor 13 (2/2, 3/4), Cobbins 7 (3/5), Odiase 1 (0/3), Burns 3 (1/1) ì, Laquintana 4 (2/2), Cournooh 5 (1/4, 1/3), Moss 5 (1/2, 1/1), Akele 3 (0/1, 1/1). All: Magro

Arbitri: Kowalski, Udyanskyy e Konstantinovs

Note: Lubiana 13/41 (32%), Brescia 18/36 (50%); Tiri da tre: Lubiana 9/22 (41%), Brescia 10/27 (37%); Tiri liberi: Lubiana 27/32 (84%), Brescia 17/23 (74%); Rimbalzi: Lubiana 37 (RD 26, RO 11), Brescia 42 (RD 30, RO 12)