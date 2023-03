Basket, EuroCup: Brescia batte anche Lubiana

martedì, 21 marzo 2023

Brescia – Il bottino di vittorie della Germani Brescia in EuroCup si impreziosisce di un nuovo gioiello, il successo ottenuto al PalaLeonessa A2A contro il Cedevita Olimpija Lubiana, caduto sotto i colpi del quintetto biancoblu con il punteggio di 84-82. Matura così l’ottava vittoria europea della squadra di Alessandro Magro, un bottino importante raggiunto contro squadre di caratura assoluta, che continueranno a impreziosire il trofeo continentale ormai prossimo alla fase più interessante.

Alla fine della regular season manca solo una partita, poi sarà tempo di playoff, in una postseason alla quale Lubiana non parteciperà, anche se la formazione slovena avrebbe meritato altri risultati, quanto meno per la caratura del proprio roster e per l’energia con cui ha cercato di riaprire una gara che dopo tre quarti sembrava indirizzata. Merito del Cedevita Olimpija, qualche demerito della Germani, che stava per cadere nello stesso errore compiuto a Pesaro sabato scorso, quello di disputare un finale senza la giusta dose di concentrazione.

Così non è stato, nonostante il parziale di 25-15 realizzato dagli ospiti nell’ultimo periodo. Brescia, che ha continuato a dare minuti importanti al rientrante Caupain, ha resistito agli assalti degli sloveni, che non sono mai riusciti a raggiungere i biancoblu nel punteggio. Merito di Gabriel (13 punti e 9 rimbalzi a referto) e degli altri quattro giocatori in doppia cifra, che hanno voluto conquistare il successo a tutti i costi e, alla sirena finale, hanno tagliato meritatamente per primi il traguardo.

Dall’Olimpija… all’Olimpia, in attesa di chiudere il girone di qualificazione sul campo del Bursaspor, per Brescia è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato, che porterà sul parquet del PalaLeonessa A2A l’EA7 Emporio Armani Milano, nel remake della partita dei quarti di finale della Final Eight. Allora c’era in palio il pass per la semifinale, questa volta due punti di cui la Germani avrebbe assoluto bisogno per dare ossigeno a una classifica tutt’altro che rassicurante.

GERMANI BRESCIA-CEDEVITA OLIMPIJA LUBIANA 84-82 (24-16, 52-36, 69-57)

Germani Brescia: Gabriel 13 (2/3, 3/5), Massinburg 11 (3/3 da tre), Nikolic 6 (0/3, 2/2), Della Valle 11 (3/8, 0/4), Caupain 2 (1/4, 0/2) Petrucelli 12 (3/6, 1/1), Cobbins 5 (2/4), Odiase 12 (5/6), Burns 3 (1/1), Cournooh 5 (1/2), Moss (0/1 da tre), Akele 4 (2/4). All: Magro

Cedevita Olimpija Lubiana: Rebec 4 (2/3, 0/1), Ferrell 18 (3/5, 1/7), Radovic 11 (5/5, 0/1), Jeremic 8 (1/4 da tre), Muric ne, Mulalic (0/2, 0/2), Adams 19 (2/3, 5/8), Kosi ne, Matkovic 6 (3/6), Gnjidic 3 (1/2 da tre), Omic 7 (3/8, 0/1), Dragic 6 (1/3, 1/54). All: Alilovic

Arbitri: Koromilas, Halliko e Bittner

Note: Brescia 21/41 (51%), Lubiana 19/35 (54%); Tiri da tre: Brescia 9/19 (50%), Lubiana 9/30 (30%); Tiri liberi: Brescia 15/18 (82%), Lubiana 17/21 (80%); Rimbalzi: Brescia 31 (RD 25, RO 6), Lubiana 35 (RD 23, RO 12)