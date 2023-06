Basket, dopo la promozione la Syneto Iseo prepara la nuova stagione

mercoledì, 14 giugno 2023

Iseo (Brescia) – Dopo la festa promozione che ha coronato un sogno, i dirigenti della Syneto Basket Iseo sono già al lavoro per allestire la squadra in Serie B interregionale. I tifosi sognano una stagione di primo piano nella nuova categoria, la squadra allenata da coach Matteo Mazzoli ha potuto contare sul sostegno dei numerosi tifosi durante la stagione, soprattutto nelle gare finali e contro il Lissone, dove la partita è stata in equilibro nei primi due parziali, poi lo scatto verso la promozione.

Coach Mazzoli e i suoi ragazzi hanno fatto un’impresa e adesso la società è al lavoro per fare un altro salto di qualità.