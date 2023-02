Basket: Dolomiti Energia Trentino Under 19 sconfitta da Venezia 53-61

venerdì, 24 febbraio 2023

Trento – Dolomiti Energia Trentino Under 19 sconfitta da Venezia 53-61. I bianconeri dopo quattro vittorie raggiunti in vetta al girone B da Milano e dalla Reyer, che si impone dopo 40’ di sfida equilibrata e combattutissima: domani gli U19 della Dolomiti Energia Trentino in campo contro Scafati a mezzogiorno.

La Dolomiti Energia Trentino Under 19 alla quinta giornata di Next Gen Cup 2022-23 incappa nella prima sconfitta stagionale nella competizione: i ragazzi di coach Giovanni Molin perdono 53-61 contro la Reyer Venezia al termine di un match molto intenso, con pochi canestri ma tanta intensità e con due squadre determinate ad avere la meglio. L’Aquila Basket sfodera un grande terzo quarto dopo essere finita sotto in doppia cifra nel primo tempo, ma nel finale pecca di lucidità contro gli orogranata, al contrario molto cinici nel gestire il vantaggio negli ultimi minuti di partita.I bianconeri, raggiunti in vetta nel girone da Milano e dalla stessa Venezia ma virtualmente già qualificati alla fase finale di Napoli di metà aprile, torneranno in campo domani contro Scafati alle 12.00 e domenica chiuderanno la seconda fase con la sfida a Brescia (ore 16). Tutte le partite si svolgeranno alla BLM Group Arena, ingresso libero per tutti i tifosi al palazzetto di Trento.

La cronaca – I bianconeri con una tripla di Dell’Anna provano ad allungare, ma il primo quarto si gioca sui binari dell’equilibrio: Trento ha in Diarra e Calamita due ottimi protettori del ferro, ma in attacco fatica a trovare ritmo e continuità. Il 12-12 dei primi 10’ minuti però dà coraggio a Venezia, che con un avvio di secondo quarto incisivo sale a +11 con il primo vero e proprio break della partita: Morina segna una tripla, ma la Reyer non accenna a rallentare e va all’intervallo lungo avanti 21-35. La Dolomiti Energia però comincia il terzo quarto con un altro piglio: Dell’Anna sblocca la situazione dall’arco, poi sono tre triple consecutive di Margoni a confezionare il sorpasso bianconero 42-41 verso la chiusura del quarto. La partita è combattutissima: Zangheri spariglia sul 47-44, ma Chapelli e Bolpin colpiscono con due triple consecutive a 5’ dalla fine. Morina non vuole alzare bandiera bianca, ma Iannuzzi inventa un paio di canestri che chiudono i conti.

IL TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino – Umana Reyer Venezia 53-61 (12-12, 21-35; 42-43)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Gaye 3, Morina 15, Margoni 13, Zangheri 10, Dell’Anna 7, Diarra 3, Iobstraibizer, Frigerio, Calamita 2, Falappi, Savio, Pradi. Coach Giovanni Molin, assistente Linhao Chen.

UMANA REYER VENEZIA: Bolpin 10, Barbero 10, Pellizzon, Chapelli 8, Presutto 2, Natale 2, Eramo, Gattel 2, Iannuzzi 16, Vanin 11. Coach Buffo.NOTE: Spettatori 500 circa.

CLASSIFICA GIRONE B: Dolomiti Energia Trentino, EA7 Emporio Armani Milano, Umana Reyer Venezia 8 (4-1); Tezenis Verona 6 (3-2); Gevi Napoli Basket, Germani Brescia 4 (2-3); Givova Scafati 2 (1-4); Virtus Emilbanca Bologna 0 (0-5).