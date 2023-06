Basket: Dolomiti Energia Trentino, l’allenatore è Paolo Galbiati

giovedì, 1 giugno 2023

Trento – Paolo Galbiati è il nuovo allenatore della Dolomiti Energia Trentino: accordo triennale per il coach lombardo con il club bianconero. L’allenatore sarà presentato lunedì.

Coach Paolo Galbiati, classe ’84 nativo di Vimercate (Monza e Brianza), archiviata una breve carriera da giocatore comincia ad allenare a livello giovanile nel 2007: dopo le esperienze a Robbiate e Bernareggio approda al settore giovanile dell’Olimpia Milano, dove vince lo Scudetto Under 17 nel 2013. Nel 2016 la prima stagione in Serie A da assistente di Luca Banchi prima e Carlo Recalcati poi sulla panchina di Torino, squadra che nel 2018 conduce da capo allenatore alla conquista della Coppa Italia. La stagione successiva è ancora all’Auxilium, prima da assistente di Larry Brown e quindi da dicembre di nuovo come guida tecnica. Dopo un’esperienza a Biella terminata anticipatamente a causa del Covid, nel 2020 approda a Cremona, che allena per due stagioni in Serie A fino al 2022. La scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di “vice” a Varese. Dal 2021 al 2022 coach Galbiati ha anche fatto parte dello staff tecnico della Nazionale Italiana, con cui ha disputato i Giochi Olimpici di Tokyo.