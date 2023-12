Basket, Dolomiti Energia pigliatutto: batte Napoli e qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia

domenica, 24 dicembre 2023

Trento – Dolomiti Energia pigliatutto: vittoria 101-94 con Napoli e qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. I bianconeri anche senza Baldwin e Conti giocano 35’ ai limiti della perfezione e poi gestiscono il rientro di Napoli nel finale: 26 punti e 10 rimbalzi per un sontuoso Grazulis, 21 con 9 assist di Hubb.

La Dolomiti Energia Trentino si concede il lusso di qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia prima delle feste: il nono successo stagionale in 13 sfide di regular season in Serie A Unipolsai arrivato contro una formazione ambiziosa come la GeVi Napoli lancia ai piani alti della classifica un’Aquila Basket capace di regalare agli oltre 3500 che hanno riempito la Il T quotidiano Arena un’altra serata ai limiti della perfezione. Il finale (un pirotecnico 101-94) è anche figlio di un ultimo quarto in cui è emersa la stanchezza accumulata in questi mesi di doppio impegno, a maggior ragione a fronte delle rotazioni accorciate dei padroni di casa. Ma la serata è di festa in tutti i sensi: la qualificazione matematica all’appuntamento di metà febbraio a Torino arriva anche grazie alla prestazione da urlo di Andrejs Grazulis (26 punti e 10 rimbalzi con uno spettacolare 11/13 dal campo) e di Prentiss Hubb, autore di 21 punti e 9 assist. I bianconeri giocheranno sul proprio campo anche mercoledì 27 contro il Lietkabelis nel match valido per il Round 13 di BKT EuroCup (alle ore 20.00). I biglietti per i prossimi imperdibili match interni sono disponibili online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 e nei punti Vivaticket del territorio.

La cronaca del match. Coach Paolo Galbiati deve rinunciare a Kamar Baldwin, fermato da un problema al pettineo della gamba destra che sarà rivalutato la prossima settimana, e a Luca Conti, colpito da un virus influenzale. Nel quintetto bianconero ci sono Hubb e Forray assieme a Stephens, Grazulis e Biligha. Due triple di Prentiss fanno cominciare bene la serata ai bianconeri, che trovano in Grazulis e Biligha i propri riferimenti offensivi in area (14-6): la difesa a zona degli ospiti però comincia a mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi dei bianconeri e con i canestri di Owens e Pullen i campani si rifanno sotto. È una tripla di Udom a ridare un po’ di slancio all’attacco in una chiusura di quarto tutta a favore degli ospiti (20-18). Il secondo quarto dai padroni di casa però è clamoroso per qualità e quantità: Alviti arriva rapidamente in doppia cifra a referto, Grazulis non sbaglia un tiro, Hubb giostra alla perfezione tutti i compagni arrivando a 7 assist all’intervallo lungo. Che arriva con Trento avanti addirittura di 16 lunghezze sul 55-39. Due triple di Prentiss fanno ripartire i padroni di casa da dove avevano lasciato (61-41), Forray torna a ripristinare il +20 verso il finire del quarto con i bianconeri in pieno controllo della situazione agevolati da percentuali irreali al tiro. Dopo 30’ di partita la tripla di Alviti firma l’80-63 con cui si entra nell’ultimo quarto: i padroni di casa cominciano a calare di colpi solo negli ultimi 5 minuti ma non si fanno prendere dal panico e sono Ellis e Biligha a segnare i punti del 101-94.

IL TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino-GeVi Napoli 101-94 (20-18, 55-39; 80-63)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 10, Stephens 3, Hubb 21, Alviti 16, Niang ne, Forray 7, Cooke Jr. 4, Diarra ne. Udom 3, Biligha 11, Grazulis 26, Baldwin ne. All.: Galbiati.

GEVI NAPOLI: Pullen 16, Zubcic 12, Ennis 35, De Nicolao 7, Sinagra ne, Owens 14, Sokolowski 6, Lever 4, Bamba ne, Biar, Saccoccia, Grassi ne. All.: Milicic.

ARBITRI: Mazzoni, Borgo, Valleriani.

Le parole di coach Galbiati: “Era una partita difficile da preparare in due giorni, Napoli è una squadra molto tattica che ha tante soluzioni soprattutto in difesa dove alterna uomo e zona con grande efficacia. I ragazzi sono stati molto bravi e molto precisi nel mettere in campo il piano partita per 35’, nel finale ci siamo un po’ bloccati e mi prendo anche la responsabilità di un paio di cambi con cattivo timing. Ma ci prendiamo con grande gioia e soddisfazione questa prova di squadra e la qualificazione alle Final Eight che è un grande risultato. Sono molto felice per il club che se lo merita. Mercoledì torniamo in campo in casa in una sfida molto importante contro il Lietkabelis ma intanto abbiamo fatto un bel regalo ai nostri tifosi in tempo per le Feste”.