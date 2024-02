Basket, Coppa Italia: rimonta a metà di Brescia, in semifinale ci va Napoli

giovedì, 15 febbraio 2024

Torino – Nell’ultimo quarto di finale della Final Eight, la Germani prova fino all’ultimo a completare la rimonta contro un’ottima Napoli che vince e stacca il pass per la semifinale.

È Napoli ad approcciare meglio il match piazzando in apertura un parziale di 0-7 con la tripla di Sokolowski e i canestri di Brown ed Ennis, con la Germani che prova subito ad accendersi con la tripla di Petrucelli (3 a 7 il punteggio al 2’). Sono ancora gli ospiti ad allungare con la tripla di Brown e dopo alcuni minuti senza trovare il fondo della retina Coach Magro decide di chiamare timeout per provare a dare la scossa ai suoi. All’uscita dal timeout la Germani riesce ad accorciare le distanza tornando sul -4 (6 a 10 il punteggio). Napoli prova nuovamente a prendere il largo con un parziale di 0-5 con la tripla di Pullen e il canestro di Owens (6 a 15 il punteggio), Brescia prova a rimanere a contatto con Gabriel e Burnell ma nel finale di quarto gli ospiti sono glaciali dalla lunetta e chiudono il quarto in vantaggio sul 11-19.

Ad aprire il secondo quarto è il canestro di Sokolowski, mentre per Brescia è il capitano Della Valle a trovare il fondo della retina con una delle sue triple, riportando la Germani sul -7 (14 a 21 il punteggio). Napoli continua a mettere punti a referto con i canestri di Owen e Sokolowski toccando anche il +12 sul 14-26 e costringendo nuovamente Coach Magro al timeout. All’uscita dal timeout sono i due nuovi acquisti, Christon e Bilan, a prendersi la squadra sulle spalle confezionando un mini parziale di 4-0 che riporta la Germani sul -8 (18 a 26 il punteggio) e costringendo questa volta Coach Milicic al timeout. Napoli continua a litigare con il ferro e Brescia è brava ad approfittarne rientrando sul -2 con le triple di Christon e Gabriel (24 a 26 il punteggio al 16’). Nel momento migliore della Germani Napoli riesce a trovare un parziale di 0-6 che riporta gli ospiti sul +8 (24 a 32 il punteggio). Nell’ultimo minuto il libero di Della Valle e la tripla di Burnell dimezzano il divario sul -4 e Coach Milicic decide di fermare la partita chiamando il suo secondo timeout. In difesa Petrucelli recupera un altro pallone e lancia in contropiede Burnell che realizza il -2. Nell’ultima azione della partita Napoli trova la schiacciata di Brown e chiude il primo tempo in vantaggio sul 30-34.

Il primo canestro del secondo tempo porta la firma di Ennis, mentre per Brescia è Christon a rispondere. Un Brown letteralmente infuocato piazza in rapida successione 3 triple e permette ai suoi di allungare nuovamente sul +11 (34 a 45 il punteggio al 24’). Nel momento più difficile della Germani la squadra si affida ai veterani Christon e Gabriel che riportano Brescia sul -6 (39 a 45 il punteggio al 25’). Il successivo canestro di Christon vale il nuovo -4, ma nell’altra metà campo Pullen trova un gioco da 4 punti e Napoli riallunga sul +8 (41 a 49 il punteggio). La Germani si perde completamente e complice anche il fallo antisportivo fischiato a Cobbins, Napoli ne approfitta per piazzare un altro parziale e scappare sul +13 (41 a 54 il punteggio quando restano solo 12 minuti da giocare) e costringendo Coach Magro al timeout. Gabriel prova a dare nuovamente la scossa ai suoi segnando 5 punti in fila, ma Napoli risponde colpo su colpo e il canestro allo scadere di De Nicolao fissa il punteggio sul 46-61 al termine della terza frazione di gioco.

Petrucelli inizia a tutto gas il quarto quarto trovando 5 punti in rapida successione, riportando così la Germani sul 10 (51 a 61 il punteggio al 32’). Divario che rimane praticamente invariato per 3 minuti fino al momento in cui Bilan e Massinburg riescono finalmente ad accendersi portando la Germani sul -5 (63 a 68 il punteggio al 34’). Nuovamente nel momento migliore per Brescia Napoli è brava a trovare quattro punti in fila con Pullen e Owens riportando gli ospiti sul +9 (63 a 72 il punteggio) e costringendo Coach Magro al timeout. La Germani ci prova fino all’ultimo trovando anche il -4 con la schiacciata di Cobbins a 38’’ dalla fine ma Napoli non sbaglia dalla lunetta e si aggiudica la partita con il punteggio di 74-80

TABELLINO

Germani Brescia-Generazione Vincente Napoli Basket 74-80

(11-19, 30-34, 46-61)

GERMANI BRESCIA: Christon 11, Gabriel 19, Bilan 4, Burnell 10, Massinburg 7, Tanfoglio ne, Della Valle 12, Petrucelli 8, Cobbins 3, Cournooh, Akele, Porto ne. All. Magro

NAPOLI: Pullen 25, Zubcic 5, Ennis 8, De Nicolao 2, Sinagra ne, Owens 9, Brown 19, Sokolowski 12, Lever, Bamba ne, Mabor Dut Biar, Ebeling ne. All. Milicic