Basket, Coppa Italia: Brescia supera Milano e vola in semifinale

mercoledì, 15 febbraio 2023

Torino – Scacco alla regina: la Germani Brescia supera l’EA7 Emporio Armani Milano nella gara dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2023, garantendosi il diritto di disputare la semifinale della competizione, in programma sabato prossimo. L’impresa dei biancoblu si comprende ancora meglio considerando che Milano aveva scritto il proprio nome nell’albo d’oro della competizione negli ultimi due anni e che attualmente la formazione biancorossa è meritatamente al primo posto della classifica del campionato in cui Brescia, al contrario, in questo momento sta facendo enorme fatica.

Con una gara tutta testa e cuore, la Germani ribalta ogni pronostico, prende le redini del match in un primo tempo pressoché perfetto, incarnato dai 13 punti di Gabriel, resiste con tutte le proprie forze agli assalti all’arma bianca dell’Olimpia, che nel terzo quarto rimette la partita in perfetto equilibrio, e poi piazza la zampata finale negli ultimi minuti di gara, guidata da un Petrucelli da dieci e lode in difesa (11 punti), da un Massinburg (16 punti) glaciale dalla lunetta e, più in generale, da uno sforzo notevole di tutta la squadra.

Se c’è una vittoria di squadra, è proprio quella conquistata dalla Germani, che tornerà a calcare il parquet del Pala Alpitour di Torino sabato prossimo, protagonista di una semifinale tanto importante quanto meritata. Guardando la Final Eight, un solo passo è stato compiuto, il primo, seppur importantissimo. Ma nell’ottica di una stagione così lunga e dispendiosa, il successo ottenuto contro l’Olimpia ha un peso specifico enorme: per l’orgoglio dei tifosi bresciani, che hanno colorato gli spalti del palasport piemontese e non hanno mai fatto mancare il proprio apporto alla squadra, per il presente della squadra e anche per il futuro di un progetto che ancora una volta ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per portare buoni frutti.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 72-75 (19-20, 29-45, 55-56)

EA7 Emporio Armani Milano: Davies 2 (0/3), Luwawu-Cabarrot 13 (3/4, 2/8), Tonut 2 (1/1), Melli 4 (1/1, 4/8), Baron 18 (1/1, 4/8), Napier 13 (3/3, 1/6), Ricci 2 (1/3), Biligha ne, Hall 3 (0/2, 1/3), Alviti ne, Hines 5 (2/3), Datome 10 (1/4, 2/4). All: Messina

Germani Brescia: Gabriel 13 (2/3, 3/5), Massinburg 16 (3/4, 1/1), Nikolic 7 (3/4, 0/4), Della Valle 10 (4/8, 0/5), Petrucelli 11 (2/3, 1/5), Taylor ne, Odiase 6 (3/5), Burns 10 (2/2, 1/1), Laquintana ne, Cournooh 2 (0/1, 0/2), Moss, Akele (0/1, 0/1). All: Magro

Arbitri: Lanzerini, Sahin e Perciavalle

Note: Milano 14/27 (52%), Brescia 19/31 (61%); Tiri da tre: Milano 10/32 (31%), Brescia 6/24 (25%); Tiri liberi: Milano 14/16 (88%), Brescia 19/21 (90%); Rimbalzi: Milano 38 (RD 28, RO 10), Brescia 30 (RD 26, RO 4)