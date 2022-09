Basket: Brescia a ranghi ridotti, il Trofeo Ferrari è di Tortona

domenica, 11 settembre 2022

Tortona – È la Bertram Tortona ad aggiudicarsi la sesta edizione del Trofeo Roberto Ferrari, un assaggio della sfida che, sulla carta, mette a comparazione due delle squadre più interessanti del campionato. Le importanti defezioni di casa Germani (che recupera Gabriel ma resta orfana di capitan Moss, Petrucelli, Burns, Viglianisi e Massinburg) non aiutano certamente ad allineare un confronto nel quale entrambe le formazioni si trovano nel pieno di una lenta fase di rodaggio eppure, anche da questo scenario, a squadra e staff sarà comunque possibile raccogliere spunti e indicazioni da sfruttare in chiave positiva.

Alla quarta uscita della propria preseason (reduce da tre successi negli scrimmage contro Ferrara, Kapfenberg e Cantù) e al debutto di fronte al pubblico del PalaLeonessa A2A, Brescia subisce l’avanzata di Tortona, che guida il match fin dalle prima battute e dimostra tutto il proprio potenziale con una prestazione lucida e decisa – nonostante le assenze di Macura e Radosevic – che porta il team ospite alla vittoria del trofeo (70-88 il finale). E piemontese è anche il titolo di MVP aggiudicatosi dall’azzurro Luca Severini, che chiude la prova con 14 punti e 3 rimbalzi a referto.

Per la Germani, nonostante la performance di gruppo non ottimale, a mettersi in mostra è ancora Della Valle (13 punti, 3 assist, 2 rimbalzi e un problema alla caviglia da valutare nelle prossime ore) seguito dalla coppia Odiase-Cobbins che produce, rispettivamente 13 e 12 punti a testa e 7 rimbalzi ciascuno. Bene anche Laquintana: il playmaker pugliese chiude la lista bresciana di giocatori in doppia cifra, firmandone 11.

Per il team di Alessandro Magro è già tempo di riavvolgere il nastro e proseguire la preparazione anche in vista del prossimo appuntamento che vedrà Brescia impegnata nel ‘Trofeo Lovari’ in programma a Lucca il prossimo fine settimana (16 e 17 settembre).

“È un altro passo in avanti: finiamo questa settimana con un altro test, ovviamente le cose viste a Cantù le abbiamo in parte riviste anche stasera. Siamo felici di aver recuperato, anche solo per qualche boccone di partita, un giocatore come Kenny che ci può dare sicuramente tanto in termini di equilibrio, solidità e leadership all’interno del gruppo – è il pensiero di coach Alessandro Magro -. La prossima settimana ci aspetta il torneo più impegnativo della preseason con squadre che vogliono competere per gli obiettivi grandi: come ho detto dopo la partita con Cantù, dobbiamo sicuramente fare un passo avanti dal punto di vista difensivo”.

“A livello di difesa di squadra abbiamo concesso troppo facilmente l’area – prosegue l’allenatore della Germani -, soprattutto nel primo tempo e abbiamo subito troppi punti in contropiede. Sappiamo bene quali sono le cose sulle quali dobbiamo migliorare, in attacco e in difesa e speriamo la prossima settimana di inserire Massinburg e cercare di capire che tipo di apporto può dare alla squadra. Ci dispiace, perché era un memorial a cui il club teneva e che noi volevamo onorare: l’abbiamo fatto distribuendo i minuti e non rischiando ulteriori infortuni”.

GERMANI BRESCIA-BERTRAM TORTONA 70-88 (19-27, 31-47,56-75)

Germani Brescia: Gabriel 4 (1/5 da tre), Tanfoglio, Ghidini (0/2), Della Valle 13 (0/2, 3/6), Caupain 7 (2/4, 1/3), Sambrici, Cobbins 12 (5/8), Odiase 13 (4/12), Laquintana 11 (2/5, 1/4), Cournooh 4 (2/3, 0/2), Santi, Akele 6 (2/2 da tre). All: Magro

Bertram Tortona: Christon 10 (2/5, 2/2), Errica (0/1), Candi 13 (3/4, 1/3), Tavernelli 5 (1/4, 1/4), Tandia 7 (3/6), Filloy 13 (3/3, 1/3), Severini 14 (1/1, 3/5), Harper 5 (2/3, 0/2), Daum 13 (5/7, 1/4), Cain 8 (4/6). All: Ramondino

Arbitri: Cassago, Corbari e Di Pilato

Note: Tiri da due: Brescia 15/36 (42%), Tortona 24/40 (60%); Tiri da tre: Brescia 8/22 (36%), Tortona 9/23 (39%); Tiri liberi: Brescia 16/23 (70%), Tortona 13/18 (72%); Rimbalzi: Brescia 37 (RD 25, RO 12), Tortona 32 (RD 26, RO 6)