Baseball, Serie C: impresa del Trento contro il San Martino

martedì, 30 maggio 2023

Trento – La formazione del Trento Baseball che milita nel campionato nazionale di serie C è riuscita nella grande impresa, ovvero battere gli avversari del San Martino Buon Albergo (Verona). Una squadra, quella di Verona, che fino all’anno scorso poteva prendersi il lusso di battere i trentini con netta superiorità.

Così non è stato nella partita di campionato disputatasi domenica scorsa, quando i trentini fin dal primo inning hanno dimostrato nervi saldi e padronanza del gioco, tanto da tenere a zero gli avversari e portare successivamente a casa due importantissimi punti che hanno permesso loro di controllare il match fino alla fine.

Nel corso della partita gli avversari in casacca bianca e nera hanno nuovamente portato il gioco in parità, salvo poi vedere ancora i trentini allungare di un punto. Costretti a subire il gioco della squadra trentina, i veneti ben presto hanno cominciato a cedere al nervosismo, nonostante l’ulteriore punto segnato che ha riportato nuovamente in pari la gara.

Ultimi inning al cardiopalma, con i bravi lupi che hanno saputo tenere ben salde le redini del gioco, facendo chiudere il San Martino a zero anche nell’ultima fase di gioco.

Così, arrivati alla fine degli inning regolamentari i trentini, forti del risultato sul 3 a 3 e del fatto di essere in quel momento all’attacco, hanno piazzato la zampata vincente con Filippo “Pippo” Lacchin che ha regalato il punto decisivo alla formazione trentina, che ha così chiuso la partita con un bellissimo 4 a 3.

Ora, dopo due successi consecutivi, i trentini sono al secondo posto in classifica di girone, assieme alla compagine del San Martino Buon Albergo e preceduti dai forti avversari del Ceppo di Vicenza.

Domenica prossima giocheranno nuovamente in casa, contro la Polisportiva Azzurra di Villafranca. Per i lupi la possibilità di incrementare la serie positiva e di consolidare il secondo posto in classifica.