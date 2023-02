Avvio di stagione strepitoso per il Circolo Surf Torbole

giovedì, 9 febbraio 2023

Torbole – La stagione 2023 del Circolo Surf Torbole è iniziata nel migliore dei modi ed è pronta per proseguire con alcune novità. Un paio di settimane fa la prima regata dell’anno disputata a Lanzarote, gli iQFoil International Games, hanno portato una bellissima medaglia d’oro categoria under 21 di Manolo Modena, commentata così dal protagonista, che era in gara sotto osservazione dei tecnici della Federazione Italiana Vela, insieme agli altri atleti del Circolo Surf Torbole Sofia Renna, Leonardo Tomasini e Jacopo Renna: ”È davvero un buon risultato, un buon modo per iniziare, considerando che ho avuto poco tempo per allenarmi. Mi son goduto tutti e quattro i giorni di regata con un vento stupendo sempre molto forte, tanto che abbiamo quasi sempre regatato nella disciplina course race. Spero di continuare a tenere questo trend positivo per tutta la stagione e sicuramente lavorerò al mio massimo per ottenere i risultati sperati”.

Un inizio davvero strepitoso, che dà la carica per i prossimi appuntamenti, che man mano si presenteranno a tutta la folta squadra del Circolo presieduto da Armando Bronzetti. Bronzetti, che da quest’anno sarà affiancato insieme al già nutrito staff, anche dall’ex Presidente Giovanni Nogler, che-tornato da un’esperienza lavorativa all’estero-coordinerà tutte le attività del circolo, che aumentano di anno in anno! Un team, che è pronto ad affrontare i prossimi appuntamenti internazionali, che saranno ospitati a Torbole: ”Siamo partiti nel migliore dei modi con la vittoria di Manolo e quindi siamo molto contenti di questo avvio di stagione, che arriva con bei risultati dei nostri giovani. Nel week end scorso si è anche svolta la riunione con i genitori delle squadre agonistiche, con un’ampia e partecipata affluenza, che ha dimostrato vivo interesse verso le nostre proposte sportive. Novità del 2023 per quanto concerne le squadre sarà quella di prevedere un’attività agonistica per tutti i mesi dell’anno, con il supporto continuativo dei nostri coach. Il Circolo riaprirà il 1° marzo, mentre gli allenamenti ufficiali sul nostro Garda Trentino inizieranno a metà febbraio, così come non era mai successo al nostro circolo; qualcuno ha già iniziato ad uscire, scalpitante di tornare in acqua!”.

La stagione si presenta con un calendario fittissimo e di alto livello anche per quanto riguarda l’organizzazione di eventi ospitati al Circolo Surf Torbole: la prima regata sarà ad aprile (9-15) con i Campionati Europei Techno 293, a cui parteciperanno oltre 300 atleti.

Per concludere le congratulazioni da parte di tutto il Consiglio Direttivo e soci tutti al coach Dario Pasta, che si è appena laureato in management dello sport e delle attività motorie con – non a caso – la tesi sulla “Programmazione dell’attività agonistica giovanile della nuova disciplina olimpica del Windsurf Foil”.