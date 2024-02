Atletica: il camuno Francesco Pernici convocato per i Mondiali di Glasgow

domenica, 25 febbraio 2024

Niardo (Brescia) – L’atleta camuno Francesco Pernici (Fiamme Gialle), 21 anni compiuti la scorsa settimana, è stato convocato per i Mondiali indoor di Glasgow in programma da venerdì 1° a domenica 3 marzo.

Ai recenti Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona di atletica lombarda Francesco Pernici (foto © Fidal) ha vinto al termine della sua classica gara da front-runner e di personalità il primo oro tricolore assoluto della carriera sugli 800m con il tempo di 1:49.15 ed ha ottenuto il pass per la rassegna iridata.

Sono ventuno (11 uomini, 10 donne) i convocati della Nazionale azzurra per i Mondiali indoor di Glasgow: nel team i due pesisti vincitori di medaglie internazionali nella passata stagione: l’argento mondiale Leonardo Fabbri e il campione d’Europa indoor Zane Weir. Presente l’oro europeo dei 60 metri Samuele Ceccarelli. Tra i convocati anche una lunga lista di primatisti italiani: Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel lungo, Zaynab Dosso nei 60, Lorenzo Simonelli nei 60hs, Pietro Arese nei 3000, Sveva Gerevini nel pentathlon, Roberta Bruni che detiene il record dell’asta all’aperto, Ayomide Folorunso (primatista dei 400 ostacoli) in gara a Glasgow nei 400. Una sola matricola, alla prima convocazione in Nazionale assoluta: Veronica Besana nei 60 ostacoli.

I convocati

UOMINI

60m Chituru ALI G.A. Fiamme Gialle

60m Samuele CECCARELLI G.S. Fiamme Oro Padova / Atletica Firenze Marathon S.S.

800m Francesco PERNICI G.A. Fiamme Gialle / Free-Zone

800m Catalin TECUCEANU G.S. Fiamme Oro Padova / Silca Ultralite Vittorio V.To

3000m Pietro ARESE G.A. Fiamme Gialle

3000m Federico RIVA G.A. Fiamme Gialle

60hs Lorenzo SIMONELLI C.S. Esercito

Lungo Mattia FURLANI G.S. Fiamme Oro Padova / Atl.Stud. Rieti Andrea Milardi

Triplo Emmanuel IHEMEJE C.S. Aeronautica Militare / Atl. Estrada

Peso Leonardo FABBRI C.S. Aeronautica Militare

Peso Zane WEIR G.A. Fiamme Gialle / Asd Enterprise Sport & Service

DONNE

60m Zaynab DOSSO G.S. Fiamme Azzurre

400m Ayomide FOLORUNSO G.S. Fiamme Oro Padova

800m Eloisa COIRO G.S. Fiamme Azzurre

1500m Giulia APRILE C.S. Esercito

3000m Ludovica CAVALLI C.S. Aeronautica Militare / Bracco Atletica

60hs Veronica BESANA G.A. Fiamme Gialle / Atl. Lecco-Colombo Costruz.

60hs Giada CARMASSI C.S. Esercito / Atl Brugnera Pn Friulintagli

Asta Roberta BRUNI C.S. Carabinieri Sez. Atletica

Lungo Larissa IAPICHINO Atletica Firenze Marathon S.S.

Pentathlon Sveva GEREVINI C.S. Carabinieri Sez. Atletica