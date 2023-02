Atletica, Assoluti indoor: il camuno Rigali terzo nei 60 metri

domenica, 19 febbraio 2023

Ancona – Agli Assoluti indoor di Ancona doppia sorpresa nei 60 metri: sconfitta di Marcell Jacobs e podio per Roberto Rigali. Successo del 23enne Samuele Ceccarelli, sprinter toscano, già protagonista di un inizio di stagione folgorante che in 6.54 batte Jacobs secondo con un centesimo di ritardo, 6.55, terzo Roberto Rigali (nella foto Colombo-Fidal), 26 anni, di Esine (Brescia) che milita con i colori della Bergamo Stars, che si è fermato a 6.69.

Grande risultato per il giovane camuno, che ha iniziato con lo sprint nell’Atletica Vallecamonica sotto la guida di Innocente Agostini, arrivando nel 2012 subito al podio tricolore dei 200 allievi. Nel 2013 agli Europei juniores si è dimostrato un notevole “curvista” risultando decisivo per il bronzo della 4×100 azzurra. Dal settembre 2016 si è trasferito a Bergamo per farsi seguire da Alberto Barbera e studiare massofisioterapia. E agli Assoluti Indoor di Ancona ha conquistato la medaglia di bronzo.