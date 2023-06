Assoluti Kata femminile, Asd Master Rapid campione d’Italia

lunedì, 5 giugno 2023

Pian Camuno (Brescia) – Assoluti Kata femminile: le ragazze dell’Asd Master Rapid campioni d’Italia 2023. Soddisfatto il maestro Francesco Maffolini: “Nella storia del nostro club in questa specialità (Kata) dopo aver vinto la Classifica Nazionale per società in tutte le categorie maschile e femminile (Esordienti, Cadetti, Junior, Senior) riusciamo, in questo 2023, nell’ultima affermazione che ci mancava“. “Grazie ad un immenso lavoro di squadra partito da lontano ed a queste fantastiche ragazze abbiamo realizzato qualcosa di inimmaginabile fino a qualche anno fa”, conclude.

Classifica 2023 Kata femminile Assoluti:

1 ASD Master Rapid SKF CBL

2 G.S. Fiamme Oro Roma

3 C.S. Esercito

4° club nel kata maschile (1° club civile)