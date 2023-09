Assoluti Enduro a Darfo Boario: spettacolo nelle gare della prima giornata

sabato, 9 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Spettacolo a Darfo Boario Terme per gli Assoluti di Enduro con centinaia di persone che si sono posizionate nelle zone delle cinque prove per assistere alle evoluzioni dei piloti. Prove che hanno visto testa a testa tra i piloti in numerose classi ed hanno strappato appalusi da parte del pubblico.

Sono le ultime due giornate degli Assoluti d’Italia e a Darfo Boario si assegneranno i titoli tricolori. Appassionanti le gare della prima giornata e grande soddisfazione da parte di Costante Bontempi, presidente del Moto Club Sebino, il team che ha organizzato l’evento con le prove a Darfo Boario e Piancogno in una scenario fantastico. “Il tempo, rispetto a tre anni fa – afferma Costante Bontempi – ci ha favoriti e lo spettacolo per gli appassionati è assicurato”.

Nelle due giorni di gara saranno assegnati otto titoli, di cui uno già in tasca a Kevin Cristino, campione della 125. Oltre ai titoli, i piloti puntano anche a stabilire nuovi record, ad esempio, quello di essere imbattuti durante la stagione, è il caso di Thomas Oldrati (Honda), vincitore otto volte su otto nella 250 4 Tempi, e di Andrea Verona (GasGas) nella 450.

Il Moto Club Sebino – dopo anni di successi – ha visto un’annata particolare per gli infortuni e l’unico pilota che può ambire al titolo è Deny Philippaerts (TM)che sfida Davide Soreca (Sherco) nella 250 2 Tempi. Si contendono il titolo anche Matteo Cavallo (TM) e Morgan Lesiardo, nella 300, e Manolo Morettini (Honda) ed Enrico Rinaldi (GasGas) negli Junior.