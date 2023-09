Assoluti di Enduro, Bontempi (MC Sebino): “Evento straordinario per la Valle Camonica”

martedì, 12 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – E’ stato un azzardo ma ben riuscito, una formula strana per l’Enduro 5 giri Sabato e 4 Domenica ma con ben 5 Prove Speciali al giro e portandone due nel cuore della città.

“Una manifestazione ben riuscita, anche per il tempo bellissimo, cominciando da venerdì in piazza Mercato a Darfo con tantissimo pubblico, prova speciale poi ripetuta sabato e domenica – racconta Costante Bontempi, presidente del Moto Club Sebino, organizzatore degli Assoluti d’Italia a Darfo e Piancogno – In totale i piloti anno fatto ben 46 Prove Speciali . Quella Estrema in Piazza Mercato , la Linea al Castagneto , un Cross Test al Meleto di Piancogno , altra prova nel Campo Cross del Moto Club Darfo e infine altra Estrema in vista del Paddock al Centro Congressi”.

Agli Assoluti d’Italia i risultati del Moto Club Sebino sono legati anche alle assenze di lunga data di Guarneri e Recchia, alla quale si è aggiunta quella di Martini. “Dopo aver vinto sei anni di fila il titolo ai Campionati Italiani – aggiunge Bontempi – come team quest’anno lo lasciamo alle Fiamme Oro”.

I risultati: Cat. 125 Verzeroli Manuel su Ktm 4° e 5° nel Campionato 2023 3° ^ Legrenzi Mattia su Gas Gas 13° e 13° Cat. 250 Philippaerts Deny su TM 2° e 3° nel campionato 2023 2° ^ Grigis Thomas su Gas Gas 5° e 5° nel Campionato 2023 5° ^ Rizza Alessandro su Ktm 7° e 8° Cat. 300 Grigis Matteo su Gas Gas 6° e Ritiro ma nel 2023 5° ^ Goggia Sonny su Ktm 4° e 3° ^ Staccioli Lorenzo su Beta 7° e 10° ^ Volpi Agostino su Sherco 9° e 9° Cat. Stranieri il Cileno ( prossimo Italiano) Herrera Ried Benjamin su Gas Gas 300 4° e 4° terminado 4° anche nel Campionato

Coppa Italia Cat. Junior Giacomelli Luca su Ktm 250 1° e 1° e 1° nel 2023 ^ Buzzi Sebastiano su ktm 250 4t 5° e 8° e 3° nel 2023 ^ Romanini Lukas su Scherco 250 6° e 3° ^ Romanini Nikon su Husq. 250 9° e 9° Cat. Major Questi Joseph su Ktm 250 4t 1° e 1° ^ Sandrini Francesco su Beta 300 2° e 2° ^ Bordoli Eros su Ktm 300 5° e 4° e 3° nel 2023 ^ Zorloni Alberto su Yamaha 250 4t 7° e 7° e 5° nel 2023 ^ Balzarini Giuseppe su Fantic 2504t 8° e Ritiro ^ Ludi Walter su Beta 300 ritirato per problemi ma 2° nel 2023 Cat. Cadetti Galli Maurizio su Fantic 125 8° e 7° Cat.Senior Lanza Nicola su Fantic 250 4t 5° e Ritiro ^ Giacomelli Matteo su Ktm 250 9° e 8° ^ Ballardini Diego su TM 300 4t Ritiro e 14° ^ Lambertenghi Domenico su Yamaha 125 Ritiro e 15°

Domenica prossima – 17 settembre – quarta prova del Campionato italiano Enduro Major a Firenzuola con altri 11 piloti.

di Ch.P.