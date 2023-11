Artogne: domenica 19 novembre si corre la Tre Campanili Special

mercoledì, 15 novembre 2023

Artogne (Brescia) – Domenica 19 novembre è in programma la Tre Campanili Special organizzata dall’Aido Artogne. La gara competitiva vedrà atleti ed atlete correre lungo un percorso di dieci chilometri con un dislivello positivo di 550 metri: la partenza alle 9 dalla piazza di Artogne, poi il passaggio da Acquebone e Piazze.

Si contenderanno il podio Alessandro Gelmi (Unione Sportiva Malonno), Francesco Bettoni (New Athletics Sulzano) e Alberto Bosio (Aido Artogne) in campo maschile; Stefania Cotti Cottini (Legnami Pellegrinelli), Umberta Magno (Unione Sportiva Malonno) e Nahyeli Pizio (Gruppo Sportivo Darfo) tra le donne. Al termine della gara la festa, pasta party in oratorio e premiazioni. Per le iscrizioni c’è tempo fino alle 12 di sabato 18 novembre. Info: www.aidoartogne.it.