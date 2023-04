Artogne: a Pasquetta l’appuntamento con la “Tre Campanili”

sabato, 8 aprile 2023

Artogne (Brescia) – Appuntamento a Pasquetta ad Artogne (Brescia) con la “Tre Campanili”, marcia competitiva che quest’anno è stata modificata rispetto al passato. Il percorso di 8,5 km infatti è tornato a comprendere la classica della salita delle Frise e vede un paio di modifiche nel ritorno da Gianico e nell’ultimo km verso l’arrivo.

Si tratta della 5^ tappa del Circuito Coppa Camunia Centro Sportivo Italiano di Valle Camonica ed è aperta a tutti gli atleti, tesserati Csi e non tesserati in possesso di certificato medico agonistico. In questa gara sarà sperimentato il cronometraggio con chip.