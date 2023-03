Aprica, Rigo e Bertolini a segno alla Stralunata: i risultati

giovedì, 9 marzo 2023

Aprica (Sondrio) – Giovani talenti in evidenza alla Stralunata 2023. L’azzurra Samantha Bertolina e il polivalente trentino Alex Rigo hanno firmato l’albo d’oro della super classica di Aprica che ha richiamato ai nastri di partenza circa 150 tra agonisti e amatori. L’evento, proposto in collaborazione con The North Face e DF-Sport Specialist, è andato in scena sulla Super Panoramica del Baradello con start alle ore 19 in paese (1160m slm) e arrivo al Rifugio Dal Brusca (1980 mslm) dopo avere risalito 5,5 km della la pista illuminata più lunga d’Europa. Vista la presenza di diversi nazionali, lecito attendersi bagarre… e così è stato, ma con un finale inatteso almeno al maschile. Foto di Giacomo Meneghello.

Lo sprinter azzurro Nicolò Canclini ha dato fuoco alle polveri portandosi in scia il compagno di club nelle fila dei Carabinieri Andrea Prandi. Con il passare dei minuto l’esuberanza del giovane Rigo ha però avuto la meglio. Il promettente atleta trentino ha infatti scalato due marce presentandosi in solitaria al traguardo con il tempo di 36’16” che sarà anche il nuovo tempo da battere su questa ascesa (precedente best time il 36’37” del fondista friulano Claudio Muller). Seconda piazza per Andrea Prandi 37’13” e terzo posto per l’intramontabile fondista orobico Fabio Pasini 37’25”.

Seguono nell’ordine, Giovanni Zamboni, Andrea Olivari, Lorenzo Rota Martin, Luca Tomasoni, Nicolò Canclini, Alex Salvadori e Marco Salvadori. Al femminile una sola donna al comando, la carabiniera Samantha Bertolina. Già in spolvero ai recenti mondiali di Boi Taüll, l’atleta di Valfurva ha staccato le avversarie e polverizzato il precedente record di Corinna Ghirardi (48’40”). Per lei finish time di 45’22” che le ha permesso di tener dietro Lucia Moraschinelli (48’25”) e Luisa Insonni (51’29”). Bene anche Valentina Giorgi 4ª e Mirella Bergamo 5ª. Completano la top ten Elisa Pallini, Alessandra Pedranzini, Jessica Albertani, Arianna Trussardi e Mara Pozzi.