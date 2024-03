Annullata la Val di Fassa Running 2024

giovedì, 21 marzo 2024

Val di Fassa – La Val di Fassa Running, una fra le corse podistiche a tappe più partecipate che ogni anno va in scena a fine giugno, nel 2024 non si disputerà. Il Comitato organizzatore, presieduto da Armando Mich, nei giorni scorsi ha deciso da malincuore di non inserire in calendario l’evento di questa estate a seguito di problematiche logistiche. Nella scelta ha influito anche la scomparsa di Stefano «Stefi» Bernard, il volontario che è morto lo scorso 22 febbraio, e che era stato vittima il 30 giugno scorso dell’incidente con un pulmino nel greto di un rio sopra Canazei mentre stava per andare all’allestire il ristoro in quota.

«Quello della Val di Fassa Running – precisa Armando Mich – non è comunque un addio, ma un arrivederci all’edizione 2025, con l’obiettivo di proporre una manifestazione ancora più accattivante nei percorsi lungo i sentieri della nostra magnifica valle e nell’offerta extra sportiva. E sarà pure un’occasione per ricordare la figura di Stefano, straordinario collaboratore per anni del nostro Comitato».