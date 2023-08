Angolo-Vareno: trionfo di Damiano Pedretti e Moira Guerini

giovedì, 17 agosto 2023

Angolo Terme (Brescia) – Gli atleti dell’Us Malonno hanno fatto man bassa di medaglie alla 48esima edizione della Angolo-Vareno, trofeo della Montagna alla memoria di Angelo e Luigi Castelletti, organizzata dall’Unione Sportiva Oratorio di Angolo Terme. La squadra di casa dell’Angolo Mountain Running si è aggiudicata il prestigioso Trofeo alla memoria di Angelo e Luigi Castelletti. Al via della gara 180 atleti, provenienti la maggior parte dalla Valle Camonica e Sebino.

In campo maschile successo di Damiano Pedretti (con il tempo di 40’45”), secondo Luca Malgarida, vincitore della passata edizione (42’13”) e terzo il fratello Marco (42’31”), tutti e tre dell’Us Malonno. In campo femminile successo di Moira Guerini, sempre dell’Us Malonno (53’36”), seguita da Beatrice Meloni (Gsa Sovere) col tempo di 55’55” e Giovanna Cavalli (Atletica Paratico) in 56’53”. La squadra di casa dell’Angolo Mountain Running ha vinto per il terzo anni consecutivo il prestigioso trofeo.

CLASSIFICA GENERALE 48^ANGOLO-VARENO

1 12 DAMIANO PEDRETTI 1995 M U.S. MALONNO 00:40:45

2 61 LUCA MALGARIDA 1981 M U.S. MALONNO 00:42:13

3 60 MARCO MALGARIDA 1985 M U.S. MALONNO 00:42:31

4 41 SERGIO BONALDI 1978 M TEAM SCARPA ACCAPI 00:43:51

5 57 GIOVANNI ZAMBONI 1976 M GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 00:44:04

6 108 MATTEO BOSSETTI 1994 M AMICI VALLI BERGAMASCHE 00:45:24

7 46 RAMON PANGRAZIO 1982 M VAL ADAME’ 00:46:04

8 75 GIUSEPPE ANTONINI 1971 M ATLETICA PARATICO 00:46:07

9 141 LUCA CARRARA 1977 M 0 00:46:31

10 144 PIETRO MOSCONI 1993 M AMICI VALLI BERGAMASCHE 00:46:53

11 35 MANUEL CARRARA 1972 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:47:28

12 91 FRANCESCO BETTONI 1976 M NEW ATHLETICS SULZANO 00:47:57

13 87 DAVIDE GNAFFINI 1988 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:49:08

14 128 MARCO CAMORANI 2003 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:49:18

15 SANDRO SPENDOLINI 1988 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:50:41

16 10 GIANFRANCO PEDERSOLI 1982 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:50:46

17 121 MARCO FRANZINI 1981 M U.S. MALONNO 00:50:48

18 22 VALTER ALBRICI 1968 M GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 00:51:20

19 44 ALBERTO TORRI 1992 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:51:22

20 114 MAURIZIO BELTRAMI 1971 M GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 00:51:37

21 98 ROBERTO LONGHI 1955 M ATLETICA PARATICO 00:51:50

22 127 ANDREA ZANARDELLI 1990 M ATLETICA REZZATO 00:52:35

23 117 AGOSTINO FERRARI 1957 M GRUPPO PODISTICO PELLEGRINELLI 00:52:37

24 106 SEVERO BRASI 1978 M AMICI VALLI BERGAMASCHE 00:52:4

25 88 DIEGO DEL PERO 1969 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:53:10

26 120 MOIRA GUERINI 1983 F U.S. MALONNO 00:53:36

27 51 ROBERTO SAMBRICI 1976 M SPORTFITNESS 00:53:43

28 125 DANIELE COTTI 1981 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:53:46

29 69 GIANPIERO GABRIELI 1967 M ATLETICA PARATICO 00:53:50

30 92 FRANCESCO GHIRARDI 1990 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:53:59

31 43 ENRICO ZANARDELLI 1964 M I LUPI DI LUMEZZANE 00:54:09

32 139 MICHELE BIGONI 1964 M RADICI GROUP LA RECASTELLO 00:55:44

33 68 BEATRICE MELONI 1980 F GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 00:55:55

34 32 SIMONE BERTOCCHI 1989 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:56:04

35 107 MAURO BELLINI 1975 M AMICI VALLI BERGAMASCHE 00:56:30

36 112 LUCA MORLINI 1982 M CLUB PANTERA ROSA 00:56:35

37 56 WILLIAM FEDRIGA 1968 M GSO GRATACASOLO 00:56:39

38 129 GIOVANNA CAVALLI 1959 F ATLETICA PARATICO 00:56:53

39 140 GIULIO SCANDELLA 1975 M 0 00:56:58

40 54 ROCCO STANISALO TIRONI 1982 M RUNCARD 00:57:33

41 96 MARIA NATALIA BONAFINI 1971 F ATLETICA CIMA 00:58:20

42 37 GAIA SANZOGNI 1982 F ATLETICA PARATICO 00:59:14

43 105 MASSIMO TOTIS 1961 M GSO DARFO 00:59:15

44 47 MICHELE MAGALUTI 1978 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:59:20

45 102 VERONICA BARBIERI 1967 F AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 00:59:26

46 93 FRANCESCO INVERSINI 1970 M NUOVA ATLETICA SAMVERGA 00:59:31

47 77 ELISA PELLICIOLI 1959 F AIDO ARTOGNE 01:00:00

48 23 UMBERTA MAGNO 1973 F AIDO ARTOGNE 01:00:46

49 63 IVANO SACRISTANI 1972 M AIDO ARTOGNE 01:00:49

50 33 GIACOMO LAINI 1989 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 01:00:53

51 115 MICHELE SARTORI 1981 M SELF ATLETICA 01:00:58

52 78 ATTILIO GUERINI 1985 M NEW ATHLETICS SULZANO 01:01:53

53 119 DANIELA VASSALLI 1975 F ATLETICA PARATICO 01:02:27

54 9 RICCARDO GIUDICI 1974 M RUNNERS BERGAMO 01:02:31

55 30 MASSIMIMILANO ARCHETTI 1968 M ATLETICA PARATICO 01:02:39

56 126 NICOLA RAMAZZINI 1989 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 01:02:43

57 142 MARIO PEDROCCHI 1962 M AIDO ARTOGNE 01:02:54

58 130 GIAN BATTISTA SCANZI 1957 M GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 01:03:27

59 45 CRISTIAN TERZI 1978 M PEGARUN 01:04:19

60 79 RUBEN MOROSINI 2009 M US ROGNO 01:04:31

61 122 ANDREA CORNARO 1988 M AMICI VALLI BERGAMASCHE 01:04:43

62 109 BATTISTA MACCARI 1986 M AMICI VALLI BERGAMASCHE 01:04:47

63 132 MAURIZIO DOVINA 1996 M 0 01:05:06

64 97 RAOUL TURELLI 1995 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 01:05:27

65 110 ANGELO MACCARI 1989 M AMICI VALLI BERGAMASCHE 01:06:21

66 49 IOLE RONCHI 1955 F AIDO ARTOGNE 01:06:27

67 95 GIUSEPPE COMI 1964 M RUNNERS BERGAMO 01:06:45

68 138 LELIA MARIA CAMANINI 1964 F ATLETICA REBO GUSSAGO 01:07:08

69 3 NIVES BERNARDI 1979 F U.S. MALONNO 01:08:20

70 11 MARIAGRAZIA BOESI 1954 F ATLETICA PARATICO 01:08:29

71 65 VALTER PIANTONI 1970 M US ORATORIO ANGOLO TERME ASD 01:08:46

72 7 AMALIA MINOIA 1958 F AIDO ARTOGNE 01:09:20

73 135 STEFANO ALBORGHETTI 2007 M GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 01:09:25

74 84 LUCIANO BONASSI 1960 M ATLETICA PARATICO 01:09:32

75 18 GIOVANNI ZANNI 1956 M ATLETICA PARATICO 01:09:39

76 48 ELISA ZENTI 1985 F GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 01:09:44

77 100 SALVE VALERIA TORRI 1963 F AIDO ARTOGNE 01:10:10

78 118 LUIGI COLOMBI 1969 M ALTITUDE RACE 01:10:19

79 137 SILVIO TULIPANO 2004 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 01:10:48

80 21 DOMENICA DISETTI 1956 F ATLETICA PARATICO 01:10:58

81 123 SABRINA PAOLI 1968 F AIDO ARTOGNE 01:11:04

82 89 ELISABETTA GAIONI 1984 F AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 01:11:27

83 72 FABIO GHITTI 1973 M AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 01:11:48

84 42 NICKLIS ALESSANDRO BETTIOL 1987 M GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 01:12:03

85 4 PIERANGELO DOSSI 1953 M ASD AVIS TREVIGLIO GIGI BRUSAFERRI 01:12:29

86 38 LUCA LAINI 1979 M USO ANGOLO 01:13:24

87 6 GIULIANA MARAZZONE 1964 F AIDO ARTOGNE 01:13:47

88 58 CRISTINA PIZIO 1989 F AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 01:13:57

89 116 DENISE GRASSI 1979 F POLISCALVE 01:14:22

90 24 FIORENTINO STAFFONI 1947 M AIDO ARTOGNE 01:17:06

91 124 TIZIANO BONATTI 1964 M AIDO ARTOGNE 01:17:54

92 83 GIOVANMARIA POLONI 1951 M POLISCALVE 01:19:53

93 99 ROBERTO TIRONI 1975 M RUNNERS BERGAMO 01:23:09

94 103 PAOLO DALESSANDRIA 1951 M ATLETICA PARATICO 01:24:40

95 133 MATTEO ALBORGHETTI 1974 M GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 01:25:55

96 34 TERESA PAROLETTI 1960 F AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 01:31:09

97 111 STEFANO REMUZZI 1987 M AMICI VALLI BERGAMASCHE 01:31:39

98 20 MILENA FILIPPI 1971 F AIDO ARTOGNE 01:37:13

99 143 FRANCA TRUSSARDI 1966 F AIDO ARTOGNE 01:37:38

100 73 VIOLA GHITTI 2004 F AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING 01:55:39.