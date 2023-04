Angolo Terme: i risultati della 33esima edizione del trofeo Fiora

mercoledì, 26 aprile 2023

Angolo Terme (Brescia) – Grande successo della 33esima edizione del trofeo Sergio Fiora, che si è disputato ieri ad Angolo Terme (Brescia). In 515 hanno preso parte alla camminata organizzata ieri da U.S.O. AngOlo Terme con il sostegno del Csi Vallecamonica. L‘Angolo Mountain Running ha vinto il 33° Trofeo alla memoria di Sergio Fiora, mentre la classifica vede in campo maschile il successo di Nicola Morosini (SEM U.S. Rogno) e in quello femminile di Beatrice Bianchi (SEF La Recastello).

Al termine i ringraziamenti sono andati ai volontari che hanno collaborato all’USO Angolo Terme, alle società sportive che hanno scelto la gara del 25 aprile, alla Protezione Civile e all’Amministrazione Comunale.

LA CLASSIFICA

1 631 Morosini Nicola SEM U.S. Rogno

2 95 Cambianica Pietro SEM # NON CSI #

3 1064 Camorani Marco SEM Angolo Mountain Running

4 56 Poli Paolo SEM Pegarun

5 162 Bianchi Alessandro SEM G.S. Alpini Sovere

6 372 Losio Marco AMM Aido Artogne

7 1213 Franchi Manuel AMMB A.S.D. New Athletics Sulzano

8 58 Plodari Paolo SEM Pool Valseriana

9 1041 Pedersoli Gianfranco AMM Angolo Mountain Running

10 657 Toini Simone SEM U.S. Rogno

11 1043 Quaglino Guido SEM Angolo Mountain Running

12 74 Carrara Manuel AMMB Angolo Mountain Running

13 2109 Visini Mattia SEM Pool Valseriana

14 566 Pangrazio Ramon AMM Podistica Valle Adamè

15 1076 Antonini Giuseppe AMMB Angolo Mountain Running

16 145 Berlinghieri Patrizio AMM Poliscalve

17 2116 Bianchi Beatrice SEF La Recastello

18 764 Bertoni Massimo AMMB G.S.O. Darfo Corna

19 205 Trussardi Simone SEM G.S. Alpini Sovere

20 1211 Bettoni Francesco AMMB A.S.D. New Athletics Sulzano

21 795 Urbanetto Fabio Massimo VEMA G.S.O. Darfo Corna

22 2110 De Vos Ugo Pietro SEM # NON CSI #

23 1124 Barbi Giuseppe SEM Aido Artogne

24 1037 Paini Giovanni AMMB Angolo Mountain Running

25 1036 Martinelli Stefano AMM Angolo Mountain Running

26 1074 Torri Alberto SEM Angolo Mountain Running

27 2117 Beltrami Carlo AMM La Recastello

28 194 Patelli Marcello AMMB G.S. Alpini Sovere

29 761 Abondio Nicola AMMB G.S.O. Darfo Corna

30 668 Baffelli Matteo SEM U.S. Rogno

31 373 Bosio Alberto AMM Aido Artogne

32 999 Castagna Elia SEM Atletica CiMa

33 361 Cotti Cottini Stefania AMF Aido Artogne

34 1008 Bianchini Gian Luca AMM Angolo Mountain Running

35 2106 Faccanoni Irene SEF Pool Valseriana

36 132 Ferrari Agostino VEMB Poliscalve

37 634 Catotti Lorenzo SEM U.S. Rogno

38 541 Cicci Lino VEMB Podistica Valle Adamè

39 130 Albrici Valter VEMA Poliscalve

40 1038 Parolari Andrea SEM Angolo Mountain Running

41 776 Gabrieli Giampiero VEMA G.S.O. Darfo Corna

42 686 Spatti Diego AMMB G.S.O. San Zenone

43 2105 Khafaoui Yassine AMM Pool Valseriana

44 43 Brunetti Roberto AMMB Castiglione

45 2103 Scandella Giulio AMMB Pool Valseriana

46 311 Sacristani Ivano AMMB Aido Artogne

47 141 Noris Luigi VEMA Poliscalve

48 1135 Pedersoli Gianantonio VEMA Aido Artogne

49 1007 Bertocchi Simone SEM Angolo Mountain Running

50 1035 Martinazzoli Andrea AMMB Angolo Mountain Running

51 93 Schena Angelo VEMA # NON CSI #

52 788 Pirola Giuseppe AMMB G.S.O. Darfo Corna

53 352 Romele Paolo AMM Aido Artogne

54 772 Duci Giorgio AMMB G.S.O. Darfo Corna

55 157 Beltrami Maurizio AMMB G.S. Alpini Sovere

56 515 Pezzucchi Amos AMMB Podistica Valle Adamè

57 1111 Ducoli Alberto SEM Aido Artogne

58 302 Romele Emanuele AMMB Aido Artogne

59 713 Lenzi Stefano AMMB Polisportiva Ossimo

60 1042 Gelmi Lorenzo SEM Angolo Mountain Running

61 709 Franzoni Severo AMMB Polisportiva Ossimo

62 153 Giudici Tarcisio AMM Poliscalve

63 680 Abondio Gian Carlo AMM G.S.O. San Zenone

64 1047 Trombini Enrico VEMA Angolo Mountain Running

65 527 Zanetta Antonio VEMB Podistica Valle Adamè

66 2118 Savoldelli Giulia SEF Pool Valseriana

67 1108 Viola Mario AMM Aido Artogne

68 370 Martinelli Paolo AMMB Aido Artogne

69 1026 Franceschinelli Raffaello AMMB Angolo Mountain Running

70 576 Tolotti Ivan AMMB Podistica Valle Adamè

71 68 Tosi Michele SEM # NON CSI #

72 1075 Turelli Raoul SEM Angolo Mountain Running

73 753 Magnetto Marco AMMB Polisportiva Ossimo

74 377 Lorenzetti Massimo VEMA Aido Artogne

75 2107 Faccanoni Giorgia SEF Pool Valseriana

76 155 Giudici Riccardo AMMB Poliscalve

77 977 Martinazzi Mario AMMB Atletica CiMa

78 924 Bonafini Maria Natalina AMFB Atletica CiMa

79 1110 Finazzi Luca AMM Aido Artogne

80 622 Grassi Danilo AMMB U.S. Rogno

81 752 Bertazzoli Marco AMMB Polisportiva Ossimo

82 376 Marchetti Renato AMMB Aido Artogne

83 332 Bilo Fatbardhi AMM Aido Artogne

84 799 Ducoli Roberto AMMB G.S.O. Darfo Corna

85 1015 Cominelli Carlo VEMA Angolo Mountain Running

86 1065 Bertocchi Mirko SEM Angolo Mountain Running

87 948 Sanzogni Gaia AMF Atletica CiMa

88 726 Tomasi Venanzio VEMB Polisportiva Ossimo

89 331 Pedrocchi Mario VEMA Aido Artogne

90 800 Savoldelli Bruno AMMB G.S.O. Darfo Corna

91 355 Baiguini Andrea AMM Aido Artogne

92 356 Sousa De Lima Alexandra AMFB Aido Artogne

93 1164 Ziliani Gian Andrea VEMA U.S. Rogno

94 1163 Toini Nadir AMM U.S. Rogno

95 330 Magno Umberta AMFB Aido Artogne

96 952 Tomasi Paolo VEMB Atletica CiMa

97 699 Ferro Gianluca VEMA G.S.O. San Zenone

98 502 Moretti Gian Carlo VEMA Podistica Valle Adamè

99 1023 Salvetti Federico SEM Angolo Mountain Running

100 1033 Laini Giacomo SEM Angolo Mountain Running

101 306 Pelliccioli Elisa VEFB Aido Artogne

102 736 Pedretti Giovanni Renato VEMB Polisportiva Ossimo

103 929 Cossetti Maria Claudia VEFA Atletica CiMa

104 679 Fedriga Raniero AMMB G.S.O. San Zenone

105 2104 Maffolini Andrea SEM # NON CSI #

106 137 Santi Giulia SEF Poliscalve

107 305 Garatti GianMario VEMB Aido Artogne

108 1004 Barbieri Veronica VEFA Angolo Mountain Running

109 105 Morbi Gianpaolo VEMA Uso Angolo

110 236 Scanzi Gian Battista VEMB G.S. Alpini Sovere

111 60 Bettiol Nicklis Alessandro AMM G.S. Alpini Sovere

112 143 Pizio Daniela AMFB Poliscalve

113 1027 Gelfi Luca AMM Angolo Mountain Running

114 716 Lazzaroni Stefano VEMB Polisportiva Ossimo

115 343 Torri Salve Valeria VEFA Aido Artogne

116 204 Trussardi Claudio VEMA G.S. Alpini Sovere

117 691 Baccanelli Luigi Alessandro VEMA G.S.O. San Zenone

118 744 Macario Ruggero VEMB Polisportiva Ossimo

119 774 Toini Luca AMM G.S.O. Darfo Corna

120 678 Spadacini Giuseppe AMMB G.S.O. San Zenone

121 2101 Faccanoni Franco VEMB Pool Valseriana

122 2102 Gabrieli Gabriella VEFA Pool Valseriana

123 777 Deleidi Mario VEMA G.S.O. Darfo Corna

124 722 Boesi Maria Grazia VEFB Polisportiva Ossimo

125 638 Benzoni Giuseppe AMM U.S. Rogno

126 797 Zani Manuel AMMB G.S.O. Darfo Corna

127 362 Ronchi Iole VEFB Aido Artogne

128 341 Bonati Tiziano VEMA Aido Artogne

129 805 Mazzola Damiano AMMB G.S.O. Darfo Corna

130 230 Mazzucchelli Paola VEFA G.S. Alpini Sovere

131 742 Baitelli Angelo VEMB Polisportiva Ossimo

132 2111 Fariello Stefano AMMB La Recastello

133 371 Minoia Amalia VEFB Aido Artogne

134 997 Pasinelli Davide AMM Atletica CiMa

135 768 Catani Francesca AMF G.S.O. Darfo Corna

136 510 Bonomelli Barnaba AMMB Podistica Valle Adamè

137 2108 Gosio Sara SEF Pool Valseriana

138 94 Algarotti Claudio VEMB # NON CSI #

139 1046 Zanotti Dusca VEFA Angolo Mountain Running

140 1138 Ziliani Priscilla SEF Aido Artogne

141 1112 Bernardi Nives AMF Aido Artogne

142 760 Clementi Gian Pietro VEMB Polisportiva Ossimo

143 535 Tosa Paola Giovanna AMFB Podistica Valle Adamè

144 317 Staffoni Elena AMFB Aido Artogne

145 1019 Vezzoli Paolo AMM Angolo Mountain Running

146 350 Vicini Lorenzo AMMB Aido Artogne

147 697 Fedriga William VEMA G.S.O. San Zenone

148 792 Sorbello Santo Maria AMMB G.S.O. Darfo Corna

149 1129 Giobini Liliana AMFB Aido Artogne

150 781 Gualeni Silvia AMFB G.S.O. Darfo Corna

151 73 Zenti Elisa AMF # NON CSI #

152 129 D’Alessandria Paolo VEMB Poliscalve

153 935 Disetti Domenica VEFB Atletica CiMa

154 711 Franzoni Massimo VEMB Polisportiva Ossimo

155 134 Grassi Denise AMF Poliscalve

156 126 Magri Ivan AMMB Poliscalve

157 340 Tengattini Ezio VEMB Aido Artogne

158 1032 Pizio Cristina SEF Angolo Mountain Running

159 110 Laini Luca AMM Uso Angolo

160 323 Bonassi Luciano VEMB Aido Artogne

161 1022 Entrade Nicolo SEM Angolo Mountain Running

162 342 Paoli Sabrina VEFA Aido Artogne

163 512 Saviori Stefania AMF Podistica Valle Adamè

164 1070 Mai Elisa AMFB Angolo Mountain Running

165 309 Baglio Ruggero AMMB Aido Artogne

166 1134 Campagnoni Maurizio VEMA Aido Artogne

167 1137 Svanera Roberto AMM Aido Artogne

168 90 Mandelli Marco VEMB # NON CSI #

169 1128 Borghesi Aldo VEMB Aido Artogne

170 740 Bonfadini Irene Innocenza SEF Polisportiva Ossimo

171 979 Bottichio Maddalena VEFA Atletica CiMa

172 767 Caldara Maria AMFB G.S.O. Darfo Corna

173 64 Pisani Fausto VEMA # NON CSI #

174 102 Corvi Pierangelo VEMA Uso Angolo

175 318 Staffoni Matteo Fiorentino VEMB Aido Artogne

176 737 Rivadossi Michela AMFB Polisportiva Ossimo

177 773 Faini Mirko VEMA G.S.O. Darfo Corna

178 733 Franzoni Fausto AMMB Polisportiva Ossimo

179 142 Magri Paolo SEM Poliscalve

180 146 Quetti Marco SEM Poliscalve

181 327 Trussardi Franca VEFA Aido Artogne

182 131 Capitanio Edoardo VEMB Poliscalve

183 738 Ravelli Fulvio AMM Polisportiva Ossimo

184 989 Moglia Angelo AMMB Atletica CiMa

185 785 Moscardi Matteo AMM G.S.O. Darfo Corna

186 717 Tarantino Vittorio VEMB Polisportiva Ossimo

187 139 Carizzoni Donatella AMFB Poliscalve

188 1030 Ghitti Viola SEF Angolo Mountain Running

189 1039 Paroletti Teresa VEFB Angolo Mountain Running

190 154 Romelli Pietro VEMB Poliscalve

191 135 Magri Elisa VEFB Poliscalve

192 314 Poni Silvana VEFB Aido Artogne

193 103 Delvecchio Maddalena VEFB Uso Angolo-