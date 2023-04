Angolo Terme, grande attesa per il trofeo Sergio Fiora. Il programma

lunedì, 24 aprile 2023

Angolo Terme (Brescia) – E’ in programma domani – martedì 25 aprile – la camminata intitolata alla memoria di Sergio Fiora, compianto animatore sportivo del centro termale, organizzato dall’Unione Sportiva Oratorio Angolo Terme con la collaborazione del Csi Vallecamonica.

La giornata prevede il ritrovo dei concorrenti alle ore 8 nel campo sportivo parrocchiale di Angolo Terme (Brescia), partenza delle gare giovanili alle 9:15, quindi alle 9:30 scatta la corsa riservata agli adulti, con un percorso di 8,5 chilometri, in prevalenza su strade sterrate. L’arrivo è fissato sempre nella struttura sportiva. Alle 11:15 la manifestazione si chiuderà con le premiazioni. Sono oltre 66 i premi individuali del trofeo alla memoria di Sergio Fiora, un buono valore in materiale sportivo per la prima società sportiva nella speciale classifica a punti dei primi cinquanta atleti classificati.