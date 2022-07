Amici Nuoto Riva, World Games: Helene Giovanelli argento, due bronzi nelle staffette

martedì, 12 luglio 2022

Riva del Garda – Per Helene Giovanelli (Amici Nuoto Riva) tre sono state le medaglie ai World Games di nuoto per salvamento, la manifestazione multidisciplinare a cadenza quadriennale riservata agli sport non inseriti nel programma olimpico. Dopo il bronzo nella prima giornata della staffetta 4×50 ostacoli con il nuovo record italiano in 1.49.32 (precedente 1.50.18 sempre con Helene nella formazione); nella seconda giornata al Birmingham Crossplex Natatorium è arrivata la medaglia d’argento individuale nei 50 trasporto manichino e il bronzo nella staffetta 4×50 mista.

Nella gara dei 50 manichino Helene, detentrice del record italiano assoluto di 33.62, si presentava al via con il quarto tempo d’iscrizione dietro alle francesi Pretre e Belkacemi oltre alla tedesca Holt, ma è comunque riuscita a recuperare fino a risalire al secondo posto fermando il cronometro sul 34.99. Piccolo rammarico per la differente tipologia dei manichini diversi da quelli di produzione europea, che non hanno permesso un trasporto ottimale nei secondi 25 metri di gara. L’oro e il bronzo sono andati alle tedesche Nina Holt in 33.77 (nuovo record della manifestazione) e Kerstin Lange in 35.48.

Sempre dalle staffette giunge l’altro bronzo nella 4×50 mista, anche in questo caso migliorando il record italiano portandolo da 1.38.99 (Milano, 12 dicembre 2021, anche in quell’occasione schierata con Helene) a 1.37.90, con Helene Giovanelli in prima frazione nei 50 stile libero nuotati in 26.46.

Infine, nella terza ed ultima staffetta ovvero la 4×25 trasporto manichino l’Italia si classifica al quinto posto in 1.26.06.

Ora qualche giorno di meritato riposto, prima di essere nuovamente accolta e festeggiata al suo rientro in Italia dai compagni di Amici Nuoto Riva, con i quali si prepara ad affrontare la trasferta di Gorizia per il campionato italiano estivo di categoria, dal 25 al 29 luglio, dopo di che saranno emanate le convocazioni per il prossimo campionato mondiale di Riccione a settembre.