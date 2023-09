Alto Adige Drei Zinnen Alpine Run: trionfo della bresciana Sara Bottarelli

domenica, 10 settembre 2023

Sesto Pusteria (Bolzano) – L’atleta bresciana Sara Bottarelli ha vinto per il terzo anno la gara femminile della “Alto Adige Drei Zinnen Alpine Run”, giunta alla 26esima edizione, mentre la gara maschile ha visto il successo del sarentinese Hannes Perkmann, secondo il campione trentino Cesare Maestri. La gara si è svolta a Sesto Pusteria in un clima estivo, al via 800 atleti e atlete provenienti da 19 Paesi che si sono sfidati su un percorso di 17 chilometri e dislivello di 1333 metri.

Nella gara maschile è stata una sfida tra il sarentinese Hannes Perkmann, il trentino Cesare Maestri, che partiva da campione uscente, e il keniano Elvis Kipkoech, con Perkmann che ha tagliato il traguardo in 1h27’41”, Maestri secondo con il tempo di 1h28‘07”, terzo Kipkoech (1h31’32”), mentre in campo femminile Sara Bottarelli (foto © Wisthaler), 32enne di Gardone Val Trompia (Brescia) è stata in testa dall’inizio alla fine, come era avvenuto anche l’anno scorso. Sara Bottarelli ha tagliato il traguardo in 1h47’00”, seconda la beniamina di casa Agnes Tschurtschenthaler col tempo di 1h52’39” e terza l’altoatesina di Tirolo Anna Lena Hofer, con 1h53’59”.

LE CLASSIFICHE

Maschile

Hannes Perkmann ITA/Atl. Valli Bergamasche Leffe 1h27‘41”

Cesare Maestri ITA/Atl. Valli Bergamasche Nike 1h28‘07”

Elvis Kipkoech KEN/run2gether 1h31’32”

Timothy Kimutai Kirui KEN/run2gether 1h32’04”

Alberto Vender ITA/Dinamo – Valchiese 1h32‘33“

Femminile

Sara Bottarelli ITA/Freezone asd 1h47’00”

Agnes Tschurtschenthaler ITA/ASV Niederdorf 1h52’39”

Anna Lena Hofer ITA/SC Meran 1h53’59”

Dimitra Theocharis ITA/US Malonno 1h55’38”

Iris De Martin Pinter ITA/Atletica Comelico ASD 2h00’06.