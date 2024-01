Alpe Cimbra Fis Children Cup, 400 atleti alla sfilata d’apertura

lunedì, 29 gennaio 2024

Folgaria – La sfilata delle squadre regionali dei Comitati d’Italia ha aperto la settimana dell’Alpe Cimbra Fis Children Cup: più di 400 atleti provenienti da 15 Comitati Fisi d’Italia hanno preso parte questa sera alla cerimonia in piazza Marconi a Folgaria con l’intervento degli organizzatori e delle autorità.

Erano presenti Tiziano Mellarini presidente della Fisi Trentino, il presidente del comitato organizzatore Fabrizio Gennari, la direttrice dell’Apt Alpe Cimbra Daniela Vecchiato, il sindaco Michael Rech, il presidente della Polisportiva Alpe Cimbra Ivan Pergher e rappresentanti del comitato. Il presidente Mellarini ha ribadito l’importanza di questa manifestazione “con i migliori giovani atleti che si sfideranno sulle piste di Folgaria”. Ed ha indicato il campione da tennis Jannik Sinner come esempio, per caparbietà e impegno.

Il sindaco di Folgaria Michael Rech ha posto l’accento sull’evento e sull’accoglienza della comunità per un evento internazionale che è entrato nella storia dell’Alpe Cimbra, augurando “ai giovani atleti e alle famiglie che li accompagnano di vivere questo momento all’insegna del divertimento e del sano confronto sportivo“.

Regista dell’evento è l’Apt Alpe Cimbra e la direttrice Daniela Vecchiato (nel video) ha sottolineato: “E’ l’appuntamento che aspettiamo tutto l’inverno e con grande entusiasmo accogliamo gli atleti italiani e provenienti da 42 nazioni che si sfideranno sulle nostre piste preparate al meglio e in ottime condizioni”. “Ci siamo preparati al meglio – ha aggiunto – e saranno giorni fantastici”.

Il presidente del comitato Alpe Cimbra Fis Children, Fabrizio Gennari (nel video) ha ringraziato tutto lo staff e i volontari. “Se riusciamo a proporre un evento dagli alti standard organizzativi è in primis grazie a loro”, ha detto Gennari.

Poi ha illustrato il programma delle gare: domani – martedì 30 gennaio – e dopodomani è in programma il Trofeo Cassa Rurale Vallagarina, valido per le Selezioni delle due squadre nazionali italiane, con 400 atleti al via di 15 Comitati provenienti da tutta la penisola, che si affronteranno nello slalom speciale riservato alla categoria Allievi Under 16 su due manche con start del primo concorrente alle 9 sulla pista Martinella Nord, quindi alle 10 su unica manche di Slalom gigante toccherà alla categoria ragazzi Under 14 sulla pista Agonistica.

Giovedì 1 febbraio alle 18:30 è prevista la sfilata di tutte le rappresentative nazionali per le vie del centro di Folgaria. Un numero rilevante, ben 42 Paesi, che conferma la validità dell’evento trentino che quest’anno può vantare la rappresentanza di tutti e cinque i continenti, con le presenze del Marocco e delle rappresentative asiatiche di Kazakistan e del Kyrgyzstan, quest’ultimo alla prima partecipazione all’evento, oltre al Giappone e ad Israele, oltre alla Thailandia. Per l’Oceania saranno in gara Australia e Nuova Zelanda, quindi per l’America Argentina, Brasile, Canada, Cile e Stati Uniti, che ritornano dopo alcune edizioni di assenza. Confermati per le gare di Gigante e Slalom Under 14 e Under 16 internazionali di venerdì 2 e sabato 3 febbraio i tracciati, con la pista Martinella Nord per le prove tra i pali snodati e la pista Agonistica per lo slalom gigante. “I due tracciati di gara finiscono nello stesso parterre e questo rappresenta un “unicum” della nostra manifestazione – ha concluso Fabrizio Gennari -. Gli spettatori, familiari degli atleti in primis, possono seguire dall’accogliente zona d’arrivo lo sviluppo di entrambe le gare“.

L’Alpe Cimbra Fis Children Cup 2024 è dunque pronta a tenere a battesimo altre future stelle del firmamento internazionale. Tutti i più grandi campioni sono passati dall’evento, che da anni ha preso fissa dimora sull’Alpe Cimbra.

di Angelo Panzeri