Alpe Cimbra, Coppa del Mondo MTB-Orienteering: Bettega vince la Middle, bronzo Pecorari. I risultati

giovedì, 21 settembre 2023

Lavarone – L’arrivo e le lacrime davanti ai tifosi italiani. Fabiano Bettega, trentino di Imer, vince la gara Middle valida per la Coppa del Mondo, a Lavarone, e strappa il suo primo successo internazionale nella Mtb-Orienteering. L’Italia festeggia anche il bronzo nel Mondiale U23 di Iris Aurora Pecorari che è 9^ nella classifica assoluta Women Elite di Coppa del Mondo. Fonte @Fiso.org.

Bettega precede i fortissimi cechi Krystof Bogar, +00:05, Vojtech Ludvik e Vojtech Stransky, +01:11. L’Italia festeggia anche l’8° posto di Luca Dallavalle, l’altra punta azzurra, che giunge a 2′:36″. La Cechia piazza ben 3 atleti sul podio e si conferma nazione leader del movimento.

La gara femminile Elite è stata vinta dalla danese Nikoline Splittorff, medico 24 enne di Coopenaghen, 47:44, che precede finlandese e campionessa mondiale U23, Kaarina Nurminen, +01:41, e la danese Camilla Soegaard, +03:07.

Per gli uomini un percorso da 19,6 km con 360 metri di dislivello e 22 punti di controllo. Per le donne 13,3 km con 300 metri di dislivello con 17 punti di controllo, all’interno del tipico bosco alpino dell’Alpe Cimbra.

DICHIARAZIONI: Subito la parole di Bettega che nella vita si occupa di giardinaggio nell’azienda di famiglia in Valle di Primiero: “Una soddisfazione immensa. Sapevo essere in forma e su questi terreni abbiamo molta esperienza. Avevo fiducia in me ed i risultati mi hanno dato ragione con le top 10 ai Campionati Mondiali ed Europei. Durante tutto il percorso ho avvertito tanto il tifo di casa che mi ha permesso di dare anche quello che non avevo“.

Bettega, tesserato per il GS Pavione, nel corso della prova ha viaggiato sempre su tempi da primato. Partenza leggermente più lenta rispetto a Bogar e poi, dopo i 2/3 di gara, è riuscito nella rimonta ed andare ad aggiudicarsi un oro storico per il movimento italiano.

Il 26 enne trentino lo scorso anno aveva già dato dimostrazione di maturità e solidità tecnica, vincendo ben 7 gare su 8 del calendario italiano e aggiunge: “Non era facile tenere la condizione a un mese dal Mondiale e tenere il picco di forma. Domani si corre sulle ali dell’entusiamo. “Non è sicuramente la mia prova, quella Long, ma sono in forma fisicamente e attualmente superiore a tanti. Posso fare ancora bene, anche se vincere è un’altra cosa”.

La dedica: “Un successo che ho sognato tante volte, ma realizzarlo è tutta un’altra storia ed è bello lasciare correre le emozioni (le lacrime sono ancora evidenti). Un pensiero va alla mia famiglia, che mi lascia mezza giornata libera indispensabile per allenarmi, e alla mia compagna e secondo allenatore, Laura, che mi aiutato tanto dal punto di vista psicologico. Ovviamente poi il plauso al tecnico Simone Bettega e alla FISO”.

Iris Pecorari, è la vera protagonista del movimento tricolore femminile che si sta mettendo sempre più in luce a livello internazionale, con un palmares decisamente nutrito Per lei 13,3 km di percorso con un dislivello di 300 metri. Per Pecorari bronzo nel Mondiale U23 dietro a Kaarina Nurminen e Celine Wellenreiter: “Un inizio tecnico e poi la parte più filante poi tante gambe. Per me questa era la prova più importante perchè fino all’ora di corsa mi sento competitiva anche a livello internazionale. Domani ci sarà da soffrire”.

La vincitrice assoluta Nikoline Splittorff, pure lei al primo successo internazionale. “Che grande soddisfazione. Per me vincere qui è stato un primo gradino importante nella mia carriera. Sono Elite da 2 anni, non sono professionista, nella vita studio medicina e cerco di combinare al meglio studio e allenamenti. Avevo avversarie di livello e batterle è stato stupendo”.

Si è gareggiato in una giornata che è fortunatamente stata risparmiata dalla pioggia e che ha visto però gli atleti impegnati su un terreno pesante a causa delle abbondanti precipitazioni della notte.

“Un risultato meritato – commenta il CT italiano, Simone Bettega – oggi semplicemente Fabiano è stato il più forte. Questione di gambe e di testa. Non si è demoralizzato quando ha effettuato una scelta più lunga di un minuto rispetto agli avversari e poi nel rimontare. Un percorso lungo 3 anni e che oggi raggiunge il suo apice. Bene anche Iris Pecorari, sempre più costante, e tutta la squadra a partire da Luca Dallavalle, ancora 8°”.

Gli azzurri hanno gareggiato sotto l’occhio ammirato del responsabile di settore, Adriano Bettega. A salutare i concorrenti il sindaco Folgaria, Isacco Corradi.

Perfetta l’organzzazione del Gronlait Orienteering Team guidato da Fabrizio Boneccher che ha coordinato un gruppo di 50 volontari. La parte tecnica è stata coordinata da Giuseppe Simoni, tracciatore Ivan Gasperotti.

Domani si corre con la gara Long, ancora a Lavarone, con arrivo a Gionghi.

CLASSIFICA:

1 Fabiano Bettega Italian Orienteering Federation FISO 55:50

2 Krystof Bogar Czech Orienteering Federation +00:05

3 Vojtech Stransky Czech Orienteering Federation +01:11

= Vojtech Ludvik Czech Orienteering Federation +01:11

5 Tomi Nykanen Finnish Orienteering Federation +01:34

8 Luca Dallavalle Italian Orienteering Federation FISO Men 10:22:00 58:26 (8) +02:36

DONNE:

1 Nikoline Splittorff Danish Orienteering Federation DOF 47:44

2 Kaarina Nurminen Finnish Orienteering Federation +01:41

3 Camilla Soegaard Danish Orienteering Federation DOF +03:07

4 Marika Hara Finnish Orienteering Federation +04:22

5 Ursina Jaeggi Swiss Orienteering +05:33

6 Caecilie Christoffersen Danish Orienteering Federation +05:40

7 Celine Wellenreiter Swiss Orienteering +05:44

8 Ruska Saarela Finnish Orienteering Federation +06:12

9 Iris Aurora Pecorari Italian Orienteering Federation FISO +07:06

GLI ITALIANI:

1 Fabiano Bettega Italian Orienteering Federation FISO Men 10:40:00 55:50 (1) +00:00

8 Luca Dallavalle Italian Orienteering Federation FISO Men 10:22:00 58:26 (8) +02:36

9 Iris Aurora Pecorari Italian Orienteering Federation FISO Women 10:19:00 54:50 (9) +07:06

30 Matteo Traversi Montani Italian Orienteering Federation FISO Men 09:26:00 68:20 (30) +12:30

31 Riccardo Rossetto Italian Orienteering Federation FISO Men 10:04:00 68:39 (31) +12:49

33 Piero Turra Italian Orienteering Federation FISO Men 09:38:00 71:41 (33) +15:51

37 Michael Wild Italian Orienteering Federation FISO Men 09:02:00 73:18 (37) +17:28

41 Michele Traversi Montani Italian Orienteering Federation FISO Men 09:20:00 74:49 (41) +18:59

– Antonio Mariani Italian Orienteering Federation FISO Men 09:44:00 felst.