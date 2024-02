Alpe Cimbra Comunità europea dello sport 2025: gli obiettivi

venerdì, 16 febbraio 2024

Alpe Cimbra (Trento) – Importante incontro nel municipio di Folgaria (Trento) di programmazione per le attività che verranno realizzate nel 2024/2025 relative allo sport e inclusione finalizzate a valorizzare l’Alpe Cimbra Comunità Europea dello Sport 2025.

Presente a Folgaria anche il presidente di Aces Italia, il dottor Vincenzo Lupatelli che insieme al sindaco Michael Rech, alla direttrice di Apt Daniela Vecchiato e al responsabile area nord dell’istituto per il credito sportivo dottor Roberto Lenato ha fatto il punto sulla road map da seguire in previsione del 2025 anno che vedrà l’Alpe Cimbra impegnata in qualità di Comunità europea dello sport in 365 giorni di sport.

Il sindaco Rech sottolinea “con grande orgoglio vedo che tutti gli sforzi fatti in questi anni hanno portato ad un così eccellente riconoscimento. L ’Alpe Cimbra è da sempre casa dello sport nazionale ed internazionale, sarà un piacere per noi ospitare oltre agli appuntamenti già presenti sul nostro calendario eventi anche numerose attività pensate ad hoc per il 2025”. Il presidente Lupatelli rimarca “pilastro importante di ACES è quello di creare un network tra le città italiane ed europee. Le comunità che hanno vinto il titolo, solo attraverso i gemellaggi possono riuscire a veicolare il messaggio che Aces vuole dare: lo sport è comunità”.

Parte importante dell’incontro è stato poi il collegamento con il sindaco di Treviglio, città in procinto di presentare la candidatura dove è stato evidenziato il grande impegno che l’Alpe Cimbra ha profuso nella

stesura del documento di candidatura. I Sindaci si sono confrontati non solo sugli aspetti burocratici della candidatura, ma soprattutto sulle reali motivazioni che hanno spinto l’Alpe Cimbra a presentare la candidatura e Treviglio nel pensare di presentarla.

A conclusione dell’incontro il sindaco Rech ha voluto condivider il suo pensiero sulle opportunità della collaborazione con l’Istituto di credito sportivo: “L’Alpe Cimbra entra con il 2025 in una dimensione nuova, con obbiettivi importanti, il legame con le comunità europee ci darà l’opportunità di pensare oltre ai nostri confini e rendendo l’offerta accessibile anche a quelle famiglie per le quali lo sport è un lusso.”

L’appuntamento ora è a per l’investitura ufficiale dell’Alpe Cimbra