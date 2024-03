Alpe Cimbra: Campionato nazionale Csi di sci, Ski Vintage Party e Rossignol X Color Tour

venerdì, 15 marzo 2024

Alpe Cimbra – La stagione invernale regala altre importanti eventi sull’Alpe Cimbra con mille emozioni tra natura, sport e relax. Gli appuntamenti del weekend da non perdere.

CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

La Skiarea Alpe Cimbra ospita il Campionato nazionale di sci del Centro Sportivo Italiano da oggi a domenica 17 marzo. Ad accogliere i giovani slalomisti del circuito arancioblu sarà un altopiano ricco di fascino e dove tradizione, cultura, cucina e sport vivono 365 al giorno. Il Csi, che già nel 2018 aveva assaggiato le qualità dell’organizzazione e la bontà delle piste del comprensorio dell’Alpe cimbra, ritorna con un programma aperto a tutti. Saranno un migliaio gli sciatori e le sciatrici che parteciperanno al Campionato e saranno suddivisi, dopo un gigante di apertura, fra atleti Runners, più performanti e preparati sui pali e gli Sleepers, più lenti ma ugualmente determinati a tagliare il traguardo e a dare il meglio di sé. Gli Sleepers nel fine settimana tricolore, gareggeranno anche in due manches di slalom speciale, mentre per i più piccoli Baby, pali nani e gimkana renderanno più simpatica le loro discese in pista. Da Fondo Grande per spettatori, tecnici e familiari, sarà entusiasmante applaudire al traguardo le varie discese dei finalisti. Tradizione associativa vuole poi che l’esperienza di una finale CSI sia significativa non solo sulle piste. Ecco allora la messa vespertina in tempo di Quaresima che sarà celebrata sabato (ore 18) pomeriggio nella Chiesa di San Lorenzo. Domenica nel primo pomeriggio in Piazza Marconi le premiazioni, tra cui quella più attesa del trofeo SuperTeam, il migliore Sci Club del CSI.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sull’evento sono disponibili sul sito: https://www.centrosportivoitaliano.it/eventi/campionati-nazionali/campionato-nazionale-di-sci-2024

SKI VINTAGE PARTY A RIFUGIO BAITA TONDA

Ski Vintage Party: sabato 16 marzo, sull‘Alpe Cimbra, si rivivrà l’energia dei mitici anni ’80 in una location mozzafiato: il Rifugio Baita Tonda. Un vero e proprio revival dove i protagonisti, oltre alle grandi canzoni di quegli anni, saranno gli amici sciatori chiamati a rispolverare sci e scarponi di quegli anni e i completi coloratissimi: i mitici rossignol o gli elan, pantaloni rigorosamente Roberta Tonini o Silvy Tricot, la mitica tuta intera con tanto di super spalline incorporate, le fascette coloratissime della Fila e Ellesse, i maglioni tre taglie più grandi! Rispolvera la tua fascetta, i rayban e i giacconi multicolor la festa è in pista! È possibile raggiungere Rifugio Baita Tonda con la seggiovia Fondo Grande-Dosso Martinella con partenza da Fondo Grande e con la seggiovia Serrada-Dosso Martinella con partenza da Serrada.

Informazioni: presso gli uffici Apt Alpe Cimbra 0464 724130 oppure inviando una mail a info@alpecimbra.it

ROSSIGNOL X COLOR TOUR – FOLGARIA – FONDO GRANDE

Sarà una tappa speciale del “Rossignol X Color Tour” quella che dipingerà̀ le piste di Folgaria domenica 17 marzo. X COLOR è una strepitosa avventura sugli sci, adatta a grandi e piccini e ad ogni livello di sciatore. Il gioco si svolge a squadre di minimo due componenti e consiste nel trovare le X colorate disseminate sulle piste della Skiarea di Folgaria. Ogni concorrente è munito di un giubbino in TNT che è perfetto per essere sporcato di colore (rigorosamente atossico ed eco-friendly) e deve recarsi in tutti i punti colore per poter completare il tracciato e vincere fantastici premi e gadgets messi in palio dagli sponsor! Protagonisti del weekend saranno infatti i bambini e i ragazzi della Onlus veronese Continuando a Crescere, che in collaborazione con “I Bambini delle Fate” si occupa di attività̀ di inclusione per le persone con disabilità e per le loro famiglie. Un’esperienza che si preannuncia indimenticabile per 20 giovani, che domenica 17 marzo verranno accompagnati dagli istruttori della Scuola italiana sci “Scie di Passione” sulla neve di Folgaria e potranno provare l’emozione di sciare, ciaspolare o lanciarsi in una discesa sfrenata a bordo di uno slittino. Vivranno insieme anche la parte conviviale del pranzo, la cena e la notte in hotel. Insieme a loro potranno partecipare i nuovi amici della Banca del Tempo Sociale, un progetto che vede la nascita di una bellissima interazione tra ragazzi/e neuro atipici e studenti/esse dell’Istituto Psicopedagogico Montanari Verona. Le piste saranno invece invase da più̀ di 500 persone, bambini, ragazzi e famiglie, che parteciperanno a una caccia al tesoro davvero unica.

Le squadre, di due o più̀ componenti, dovranno trovare le X colorate nascoste nella neve del comprensorio e tornare con le loro mappe e le pettorine contrassegnate al villaggio. Anche in questo caso, per chi ha una disabilità saranno a disposizione istruttori e accompagnatori. L’obiettivo è condividere il progetto di inclusione sociale con tante persone, a cui far conoscere le nostre attività, magari in modo divertente. Il divertimento vince sempre, anche sulla disabilità”. Il bianco che è il colore della neve rende tutto più̀ dolce e sereno, smussa le imprecisioni e rende tutto indistinguibile. I colori della X Color porteranno un messaggio di felicità e di allegria a Tutti!” A partire da sabato 16 marzo, dalle 9 alle 16 ci sarà l’apertura Villaggio X-Color e iscrizioni alla gara di domenica, ma non solo… Musica con live dj-set e animazione, Ski&Snowboard test gratuiti per provare la nuova collezione Rossignol, area sponsor con attività di coinvolgimento pubblico ed intrattenimento per bambini. Domenica 17 marzo, dalle 9 apertura Villaggio X-Color e partenza della X-Color alle ore 10.30.