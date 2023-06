Alpe Cimbra, 100 Km dei Forti: trionfano la trentina Piertrovito e Billi. Le classifiche

domenica, 11 giugno 2023

Alpe Cimbra – Un successo la 27esima edizione della 100 Km dei Forti sull’Alpe Cimbra: Jacopo Billi e Vittoria Pietrovito firmano una gara da incorniciare, Pietro Dutto e Claudia Peretti imbattibili nella 50 Km e nel 1000GrobbeBike Challenge.

100KM FORTI – Jacopo Billi e Vittoria Pietrovito sono i virtuosi bikers a scrivere il proprio nome nella 27esima casella dell’albo d’oro della prestigiosa 100 Km dei Forti, che ha abbracciato l’altopiano cimbro di Lavarone, Luserna e Folgaria. Pioggia a dirotto nella notte a bagnare ulteriormente il tracciato, 95 km il Marathon e 52 il Classic, poi stamattina un cielo terso, ma all’arrivo delle ragazze del Marathon il meteo, peraltro annunciato, ha scaricato ancora pioggia. Nella gara più breve i favoriti della vigilia, i piemontesi Pietro Dutto e Claudia Peretti, hanno replicato la vittoria di sabato e così hanno vinto la prova Classic e anche la combinata 1000GrobbeBike Challenge.

L’inizio della gara ha registrato una fuga di dieci corridori che a metà percorso si sono dimezzati, con Billi abile a sfruttare il gioco di squadra della sua Scott, salutando così la compagnia e vincendo con notevole distacco sugli altoatesini Franz Hofer e Armin Dalvai, sempre nelle prime posizioni a dettare il ritmo.

Tra le donne, la tenacia della trentina Vittoria Pietrovito le è valsa la conquista del primo posto. Al comando fin dalle prime battute di gara, la volanense si è messa dietro prima la veronese Zocca, quindi la lombarda Mandelli. Seconda ieri alla Nosellari Bike, Pietrovito ha giustamente optato per la Marathon (a scapito della combinata “1000GrobbeBike Challenge”) togliendosi una grande soddisfazione tra le montagne amiche, dove spesso si allena. Poi a notevole distanza sono arrivate Chiara Mandelli e Lorena Zocca.

Come sempre il programma includeva anche la “Classic” di 52 km, che ha esaltato le performances degli stessi vincitori della gara di sabato, la Nosellari Bike, Pietro Dutto e Claudia Peretti i quali di conseguenza conquistano anche la combinata 1000GrobbeBike Challenge. Dutto, nonostante una rovinosa caduta a due terzi di gara, è riuscito poi a mantenere la leadership contenendo negli ultimi chilometri la concorrenza di Lorenzo Allodi e Carlo Penzo. Uno dei favoriti della corsa, il ledrense Nicola Risatti, è arrivato in ritardo a causa di un errore di percorso. Tra le donne facile bis di Claudia Peretti, la quale ha approfittato dell’assenza di Pietrovito per vincere le deboli resistenze di Jessica Pellizzaro e Giulia Alberti. L’atleta ticinese di Sorengo bissa il piazzamento della Nosellari Bike che le vale la piazza d’onore nel 1000GrobbeBike Challenge davanti proprio alla Pellizzaro. Tra i maschi, dietro a Dutto, il podio della combinata viene completato rispettivamente da Stefano Dal Grande e Daniel Zini, arrivati indietro nella graduatoria della corsa Classic. La 100 Km dei Forti fa parte dei circuiti Trek Zerowind e Trentino MTB.

Poi, calato il sipario, Alessandro Marchesi coordinatore con Alberta Bertoldi dello Sci Club Millegrobbe, organizzatore dell’evento, esprime la propria soddisfazione per il successo della 27esima edizione. Peccato solo che a pochi chilometri di distanza nell’asiaghese ci fosse un evento concomitante dello stesso genere, forse da evitare a livello di federazione e forse andrebbero rispettate le date delle gare storiche. E per non sbagliare, ecco la data già fissata per la 28.a 100 km dei Forti: 8 e 9 giugno 2024.

CLASSIFICHE

Percorso Classic – classifica maschile

1 Dutto Pietro Team Mentecorpo 02:04:42.907; 2 Allodi Lorenzo Asd Chero Group Team Sfrenati 02:05:28.023; 3 Penzo Carlo Mainetti Metallurgica Veneta – Gt Trev. 02:05:29.146; 4 Risatti Nicola Asd Chero Group Team Sfrenati 02:06:34.245; 5 Zamboni Andrea Unter – Brao Caffe’ 02:11:01.957; 6 Baccanelli Roberto Team Todesco 02:11:12.237; 7 Dal Grande Stefano Olympia Factory Team 02:11:13.719; 8 Farina Mattia Lissone Mtb Asd 02:11:47.977; 9 Rossi Daniele Team Todesco 02:15:16.674; 10 Penzo Giulio Mainetti Metallurgica Veneta – Gt Trev. 02:15:22.353

Percorso Classic – classifica femminile

1 Peretti Claudia Olympia Factory Team 02:29:52.598; 2 Pellizzaro Jessica Team Cingolani 02:44:06.156; 3 Alberti Giulia Vc Brissago 02:46:21.423; 4 Sassano Alessandra Team Sella Bike 02:47:36.428; 5 Colpo Ylenia Squadra Corse Ali Blu 02:52:25.247; 6 Ugolini Sara Team Benetti 02:56:20.293; 7 Tosadori Orietta Asd Chero Group Team Sfrenati 02:59:58.818; 8 Fagherazzi Irene Team Todesco 02:59:59.333; 9 Lana Debora Asd Biciscout Racing Team 03:08:07.754; 10 Lazzari Sofia Team Todesco 03:13:23.436

Percorso Marathon – classifica maschile

1 Billi Jacopo Scott Racing Team 04:07:09.556; 2 Hofer Franz Bottecchia Factory Team 04:12:15.332; 3 Dalvai Armin Rh Racing Kronplatzking 04:12:19.232; 4 Trincheri Lorenzo Scott Racing Team 04:13:25.330; 5 Fantinato Kevin Hubbers _ Polimedical 04:16:44.511; 6 Valsecchi Matteo Lissone Mtb Asd 04:18:23.680; 7 Pini Marco Asd Bike And Fun Team 04:19:37.032; 8 Depaul Gabriele Team Todesco 04:20:35.267; 9 Linetti Simone Rdr Italia Leynicese Racing Team 04:20:50.913; 10 Verra Manuel Fassa Bike 04:21:33.252

Percorso Marathon – classifica femminile

1 Pietrovito Vittoria Omap Cicli Andreis 05:19:25.76; 2 Mandelli Chiara Team Spacebikes 05:27:19.46; 3 Zocca Lorena Sc Barbieri 05:34:48.99; 4 Mazzucotelli Simona Gs Massi’ Supermercati 05:52:02.47; 5 Ongari Simona Team Todesco 06:00:54.40; 6 Pasqualini Nadia Team Cingolani 06:05:28.87; 7 Nardin Cristina Team Todesco 06:08:37.60; 8 Bertossi Camilla Team Todesco 06:09:55.29; 9 Negra Cecilia Asd Bike And Fun Team 06:12:34.28; 10 Kuznietsova Alla Team Rcr 06:13:54.29

1000GrobbeBike Challenge – maschile

1 Dutto Pietro Team Mentecorpo tot. 03.34.30.120; 2 Dal Grande Stefano Olympia Factory Team 03.41.16.718; 3 Zini Daniel GC Team Bike Castelgomberto 03.52.12.795

1000GrobbeBike Challenge – femminile

1 Peretti Claudia Olympia Factory Team tot. 04.19.04.791; 2 Alberti Giulia Vc Brissago 04.41.12.136; 3 Pellizzaro Jessica Team Cingolani 04.44.05.250.