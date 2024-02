Alleghe-Civetta Ski Cross World Cup, i risultati della seconda giornata di qualifiche

giovedì, 1 febbraio 2024

Alleghe (Belluno) – Una seconda giornata di qualifica “nuvolosa” quella della Alleghe-Civetta Ski Cross World Cup che oggi sotto un leggero nevischio ha stabilito le griglie di partenza della gara di sabato 3 febbraio. Il Canada ha dominato la “qualification 2” al femminile, mentre un ritrovato David Mobaerg (SWE) ha siglato il miglior tempo fra gli uomini.

Sono partite per prime le ski crossiste che all’ombra di un Monte Pelmo offuscato dalla nebbia si sono lanciate nella loro gara di qualifica. La canadese Marielle Thompson ha dominato la run distanziando le connazionali Hannah Schmidt, leader di Coppa del Mondo, e Abby Mcewen rispettivamente di +0.48 e +0.80. Quarto tempo di manche invece per la francese Marielle Berger Sabbatel, con le atlete che saranno al via in 14 e partiranno direttamente dai quarti di finale nella gara di sabato.

Distacchi ravvicinatissimi al maschile, dove ad avere la meglio è stato David Mobaerg: lo svedese ha strappato il 1° tempo in qualifica distanziando di soli 0.03 secondi Mathias Graf (AUT) e di 0.11 secondi Tristan Takats (AUT).

Anche oggi sono Tomasoni e Zuech i due azzurri che centrano la qualifica e saranno al via della gara di sabato: l’atleta di Castione della Presolana ha fermato il cronometro a 53.99 (+0.73) e conquistato l’11° posto in qualifica, mentre il collega altoatesino di Lana si è guadagnato l’accesso alla finale con il tempo di 54.55 (30° tempo), non male visto che il capoclassifica di Coppa del Mondo Jared Schmidt si è qualificato col 27° tempo. “Questa pista è davvero bella, si vede che chi l’ha costruita (il livignasco Tobia Silvestri, ndr) sa il fatto suo”, dichiara il sempre sorridente Tomasoni, mentre Zuech aggiunge: “Mi piace molto la pista, credo che in gara si farà la differenza alla partenza e poi sarà difficile superarsi”. Nelle batterie di sabato Tomasoni gareggerà con Wilmsmann (GER), Crawford (AUS) e Schmidt (CAN), mentre Zuech sfiderà Takats (AUT), Winkler (AUT) e Hronek (GER).

Grande entusiasmo nel comitato organizzatore, che raccoglie i frutti di un lavoro cominciato tanti mesi fa: “Questa è un’esperienza nuova, ma molto stimolante. Abbiamo costruito un bellissimo team di lavoro e siamo una squadra davvero motivata. C’è tanta pressione dato che siamo ai massimi livelli, ma ci teniamo a fare bella figura e siamo arrivati a questo appuntamento il più preparati possibile”, dichiara il direttore di gara Cristian Moretti. Domani gare a partire dalle ore 10.30.

Qualifiche maschili

1 MOBAERG David SWE 53.26; 2 GRAF Mathias AUT 53.29; 3 TAKATS Tristan AUT 53.37; 4 HOWDEN Reece CAN 53.43; 5 DAVIES Olivier GBR 53.59

11 TOMASONI Federico ITA 53.99; 30 ZUECH Dominik ITA 54.55

Qualifiche femminili

1 THOMPSON Marielle CAN 56.34; 2 SCHMIDT Hannah CAN 56.82; 3 MCEWEN Abby CAN 57.14; 4 BERGER SABBATEL Marielle FRA 57.16; 5 SHERRET India CAN 57.38