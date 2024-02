Albosaggia, rinviata gara di scialpinismo per pericolo valanghe e previsioni meteo

mercoledì, 28 febbraio 2024

Albosaggia – Le intense nevicate di questi giorni e le previsioni di ulteriori abbondanti precipitazioni, hanno portato l’intero staff tecnico della Polisportiva Albosaggia guidato dal direttore di gara Massimo Murada, il direttore di percorso Luca Melè e la guida alpina Maurizio Folini a decidere per il rinvio della gara di scialpinismo prevista per domenica 3 marzo con partenza da Campei.

L’attuale rischio valanghe 4 (forte) su tutti i versanti delle alpi Orobie, la presenza di una quantità veramente elevata di neve fresca sull’intero percorso e le previsioni meteo per domenica (abbondanti precipitazioni e scarsa visibilità) non permettono l’organizzazione di un evento in piena sicurezza per gli atleti e non solo.

Ricordiamo che la preparazione – tracciatura – dei percorsi richiede il lavoro di alcuni giorni di un nutrito gruppo di volontari che sarebbero esposti a inutili rischi.

Inoltre, la situazione meteorologica prevista per domenica, renderebbe pressoché impossibile l’utilizzo dei mezzi di soccorso necessari per effettuare la competizione (elicottero, motoslitte).

Ed infine non sarebbe garantita neppure la sicurezza dei tanti spettatori che solitamente sono presenti lungo il percorso ed in particolare nei tratti più spettacolari.

“Per tutte queste situazioni, siamo costretti a posticipare la gara che verrà riproposta lunedì 1° aprile 2024. E – se l’importante innevamento si protrae come auspichiamo – organizzeremo una gara ancora più spettacolare di quella prevista …”, affermano dalla Polisportiva Albosaggia ASD.