giovedì, 4 aprile 2024

Arco – Al via la stagione della regate al Circolo Vela Arco: sul Garda Trentino dal 5 al 7 aprile quasi 200 giovanissimi velisti da 10 nazioni alla prima tappa dell’OpenSkiff Eurochallenge, prologo del Mondiale di classe di fine luglio. La classe RS Aero si unisce alla competizione con la prima regata internazionale, coinvolgendo giovani under 17 e under 22, oltre agli over 21.

NUOVA STAGIONE

La stagione sportiva 2024 del Circolo Vela Arco si apre all’insegna della transizione ecologica e dei giovani della classe Open Skiff, oltre che delle regate del singolo RS Aero. Dopo aver annunciato infatti di aver iniziato la sostituzione dei mezzi di assistenza, volendo passare ai gommoni elettrici testati insieme a VSR, il prossimo week end (5-7 aprile) si inizierà con le prime regate organizzate, con delega della Federazione Italiana Vela, dal club presieduto da Carlo Pompili. Protagonisti quasi 200 ragazzini under 12- under 15 e under 17 (suddivisione di categoria internazionale, under 12 e under 15 per la ranking italiana), che parteciperanno alla prima tappa dell’OpenSkiff Eurochallenge, valida anche come seconda regata nazionale di classe, dopo il positivo esordio di Taranto. Provenienti da 10 nazioni si aggiungeranno alla flotta RS Aero, singolo che regaterà per la prima regata nazionale del calendario 2024, dal carattere decisamente internazionale considerata la partecipazione estera, che la renderà molto interessante (foto © Elena Giolai).

Stage 1 OpenSkiff EuroChallenge – 2^ regata Nazionale

Le regate OpenSkiff saranno particolarmente coinvolgenti, poiché si svolgeranno sullo stesso campo di regata dei Mondiali di Classe previsti a fine luglio (28 luglio-2 agosto). Tra le nazioni presenti, anche India, Nuova Zelanda e USA, ormai da tre stagioni presenti nella programmazione agonistica italiana della classe, che numericamente e tecnicamente è in ascesa, mantenendo quel suo spirito divertente, sereno e “smart”, che la rende affabile. Il meteo sembra volgere finalmente al bello e soprattutto al caldo, dato che le previsioni danno per i tre giorni di regata punte massime fino a 29 gradi. Tra i quasi 200 partecipanti naturalmente è l’Italia ad avere il maggior numero di atleti, seguita da Polonia, Gemania, Ungheria, Svizzera, India, Francia, USA e Nuova Zelanda. Oltre 40 gli under 12, indice positivo per tutto il movimento OpenSkiff, la deriva giovanile FIV che incontra il favore di tanti ragazzini, che hanno un carattere a metà tra velista e surfista. Le caratteristiche di velocità infatti garantiscono grande divertimento e lo scafo auto-svuotante facilita chi può essere in difficoltà per una eventuale scuffia.

Ad Arco le regate saranno valide oltre che per la ranking nazionale, anche per il Circuito Europeo “OpenSkiff Eurochallenge”, che prevede 4 tappe: seguiranno gli appuntamenti di Sopot (Polonia), Balaton (Ungheria) e Cavalaire (Francia). Il Circuito itinerante vuole essere un momento oltre che agonistico, un’occasione di viaggi, amicizie, scoperte, mantenendo quello spirito che la classe OpenSkiff vuole trasmettere ai giovani, senza troppe tensioni causate dalle competizioni, che devono essere vissute con serenità, divertimento, impegno e gusto della sfida.

RS Aero-Regata Internazionale e 1^ Nazionale

Una quarantina i regatanti del singolo RS Aero, con un’ottima partecipazione estera: oltre a Germania, Francia, Irlanda, Gran Bretagna, Svizzera e Italia, presente anche Australia e USA. la flotta è suddivisa nelle categorie giovanili under 17 e under 22, oltre a quella over 21, con le rispettive classi/vele, previste rispettivamente in RS Aero5, RS Aero 6 e RS Aero 7. Previste in tutto 8 regate, con al massimo 3 al giorno. Prima prova prevista venerdì dalle ore 12.