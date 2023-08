Al via la Coppa Primavela Kinder Joy of moving

lunedì, 28 agosto 2023

Ravenna – Partono due settimane intense di grande vela giovanile italiana. La Federazione organizza come ogni anno tra fine agosto e inizi di settembre una serie di regate che sono diventate il fiore all’occhiello per l’intera vela italiana. Si comincia da domani a Marina di Ravenna con la storica Coppa Primavela, affiancata alla Coppa del Presidente. Nella serata di oggi la cerimonia di apertura, da martedì 29 a giovedì 31 tre giorni di regate per quattro classi su altrettanti campi di regata. La Primavela, che comprende anche la Coppa Cadetti e la Coppa del Presidente, si svolgerà fino a giovedì 31 agosto. Foto di repertorio @Martina Orsini.

La festa della Primavela è iniziata come da tradizione con la sfilata delle squadre delle 15 Zone (le Regioni FIV), iniziata con un ritrovo a Largo Giustiniano e partita da Piazza del Popolo, accompagnata da uno spettacolo di sbandieratori e dalla Banda musicale cittadina di Ravenna. Dalla prima Zona (Liguria) alla quindicesima (Lombardia Piemone e Valle d’Aosta), con l’ultima Zona, quella ospitante, l’undicesima: Emilia Romagna: un lungo serpentone formato dai 500 giovanissimi partecipanti alla regata. Sono arrivati a Piazza San Francesco, dove sul palco allestito davanti all’entrata della chiesa omonima, del IX-X secolo, poco distante dalla tomba di Dante Alighieri, si sono succeduti i saluti delle istituzioni e gli interventi che hanno portato all’apertura ufficiale dell’evento.

Sono intervenuti nell’ordine: il presidente FIV Francesco Ettorre, il presidente del comitato organizzatore Matteo Plazzi, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, l’assessore regionale allo Sport e Turismo Andrea Corsini, il Capitano di Vascello Michele Maltese, il comandante della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Ravenna, il presidente dell’autorità portuale di Ravenna Daniele Rossi, il presidente del Comitato XI Zona FIV Manlio De Boni, e il presidente dell’Adriatico Wind Club Giovanni Forani.

Quando è salita sul palco Alessandra Sensini, quattro medaglie olimpiche, Direttore Tecnico della Vela Giovanile azzurra, è iniziato il momento clou della cerimonia: il giuramento dell’atleta (pronunciato da Bianca De Angelis, classe 2012, del CV Ravennate), quello del Tecnico (pronunciato da Giovanni Maioli (CVR)) e quello dell’Ufficiale di Regata (pronunciato da Franco Pagliarani).

Subito dopo il presidente della Federvela Francesco Ettorre ha dichiarato aperta la manifestazione, seguito dall’inno di Mameli, che ha dato il via all’alzabandiera. La piazza giovanissima si è alzata e ha accompagnato il momento emozionante e coinvolgente.

E’ iniziata così l’avventura annuale della Coppa Primavela e Coppa del Presidente, una delle Regate FIV più longeve del calendario velico. La grande festa dei velisti giovanissimi, alle loro prime esperienze agonistiche, è divenuta negli anni un classico con una partecipazione che era arrivata a superare i mille iscritti. Col tempo la FIV ha rimodulato l’evento, dividendo i vari campionati giovanili in diversi eventi, e lasciando la Primavela come simbolo degli atleti più giovani, dai 9 ai 12 anni. Collegate alla Primavela ci sono poi la Coppa Cadetti e la Coppa Presidente FIV, per veliste e velisti appena più grandi.

Questi i trofei “Challenge” messi in palio dalla Presidenza FIV: 1) Coppa Primavela, da assegnare alle Società di appartenenza del primo classificato tra i nati nell’anno 2013; 2) Coppa Cadetti, nati nell’anno 2012; 3) Coppa del Presidente FIV, nati nell’anno 2011. Quattro i campi di regata, coordinati dal Principal Race Office Giorgio Battinelli.

Una vera e propria kermesse, che anche quest’anno si ripete per l’edizione numero 38, grazie alle capacità organizzative, all’impegno dei Circoli e dei volontari, alla voglia di fare sport di giovani e famiglie. L’appuntamento è storicamente un trampolino di lancio per carriere veliche di successo: negli anni hanno vinto o si sono messi in evidenza alla Primavela molti velisti divenuti poi atleti nazionali o persino olimpici. Che la festa cominci!

LE CLASSI IN AZIONE

OPTIMIST – E’ la barca in singolo più famosa da sempre per iniziare la vela, usata nelle scuole vela e per l’attività preagonistica. Famosa per la sua forma quadrata, la straordinaria manovrabilità e sicurezza, conta oltre 2000 soci che ogni anno danno vita a un calendario di appuntamenti molto partecipato e di grande divertimento.

O’PEN SKIFF – Una barca di recente concezione, con scafo piatto e un piano velico colorato, più acrobatica e “bagnata” dell’Optimist, per regate spettacolari e divertenti.

WASZP – La novità di quest’anno è il più piccolo degli scafi a tecnologia foiling: deriva e timone hanno delle configurazioni a T rovesciata che fanno “volare” lo scafo sull’acqua in alcune condizioni, e il timoniere siede sulle ali laterali per bilanciare lo sbandamento. Grande acrobaticità per quella che è considerata una delle specialità del futuro per la vela.

WINDSURF: TECHNO 293 – La tavola a vela giovanile per eccellenza, sottoposta negli anni a continui aggiornamenti e usata nelle scuole vela-windsurf e per la preagonistica e l’avviamento alle tavole maggiori.

KINDER JOY OF MOVING E LA VELA GIOVANILE

Kinder e la gioia di essere bambini – Kinder ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai bambini e alle famiglie dei piccoli, importanti momenti di gioia, pensati proprio per loro. Non tutti sanno però che da anni Kinder si impegna nel perseguire anche un altro obiettivo, molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare.

Kinder e la gioia di muoversi – Per questo è nato Kinder Joy of moving: un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Il progetto coinvolge oggi più di 4 milioni di bambini, in oltre 30 Paesi del mondo ed è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.