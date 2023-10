Lavori al lago Bianco, la consigliera regionale Pollini (M5S): “I pareri viziati da un errore”

sabato, 28 ottobre 2023

Valfurva (Sondrio) – La questione del lago Bianco tiene banco. Dopo gli esposti e le battaglie degli ambientalisti per salvare il lago Bianco al Passo Gavia da lavori che stanno compromettendo l‘habitat naturale di una delle più belle aree incontaminate delle Alpi ora si muove la politica e sono attesi sviluppi in altre importanti sedi per fare chiarezza su chi ha autorizzato le opere e in base a quali norme. Il Ministero all’Ambiente ha acquisito tutta la documentazione e i tecnici stanno valutando l’eventuale violazione di norme ambientali. Intanto il sindaco di Valfurva Luca Belotti ha avviato un confronto ed entro la primavera, quando dovrebbe ripartire il cantiere, sono attese novità su tutti i fronti aperti

Intanto in Regione Lombardia piovono le interrogazioni. La consigliera regionale Paola Pollini (M5S) afferma: “Mi viene da sorridere nel leggere che l’azione di chi ha criticato e si è opposto al progetto non c’entra nulla con la decisione di fermare il cantiere. Una decisione che, a tutti gli effetti, assomiglia più a uno stop in autotutela, al fine di scongiurare le conseguenze di eventuali reati ambientali”. “Ora che il progetto è fermo torniamo a chiederne il ritiro definitivo – aggiunge la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pollini, annunciando il deposito dell’interrogazione – a causa delle evidenti falle nell’iter autorizzativo. Tutti i pareri favorevoli sono infatti viziati da un errore a monte, ovvero la macroscopica assenza di un vero studio di incidenza (VINCA), indispensabile per avviare un’opera di questo genere all’interno di un sito di interesse comunitario come il Parco dello Stelvio.

“Problemi nel cantiere e madornali errori all’interno dell’iter autorizzativo sono alla base dell’interrogazione che ho presentato a Regione Lombardia, in cui chiedo alla Giunta di esprimersi sul progetto – conclude Pollini -. Senza dimenticare che il Piano di gestione del Parco dello Stelvio, tra i suoi divieti esclude categoricamente la possibilità di derivare e quindi captare acque ricadenti negli habitat per attività quali l’innevamento artificiale. Nonostante ciò, il Parco ha dato il suo consenso ad un progetto che prevederebbe proprio ciò che esso stesso vieta. Anche su questo punto la Giunta dovrà dare la sua posizione e se concorderà con me, dovrà fare di tutto perché il Comune di Valfurva ritiri l’autorizzazione ai lavori “.

di A. Pa.