World Master Games: a Vermiglio successo di Mosconi, Panizza e Radovan

giovedì, 18 gennaio 2024

Vermiglio (Trento) – Grande successo per i Winter World Master Games, le Olimpiadi invernali che si stanno disputando in questa settimana, con alcune gare ospitate nelle località trentine di Vermiglio, Pellizzano e Baselga di Pinè.

Al centro Laghetti di Vermiglio sono andate in scena le gare di sci di fondo e biathlon. Nella categoria over 30 di sci di fondo hanno trionfato gli atleti di casa Marco Mosconi, Patrizia Panizza e Matteo Radovan (nella foto). I tre atleti di Vermiglio hanno vinto sulle nevi di casa e il successo ha un valore in più. Al tre atleti solandri sono giunti i complimenti del sindaco di Vermiglio, Michele Bertolini.

La prestigiosa manifestazione – itinerante e con gare in diverse località del Trentino e Lombardia – vede più di 3.600 atleti in gara nelle diverse discipline. Il sindaco Michele Bertolini ha ringraziato i volontari che hanno contributo alla riuscita della manifestazione al centro fondo di Vermiglio.