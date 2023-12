Winter World Masters Games Lombardia, gli atleti in gara

lunedì, 18 dicembre 2023

Chiesa in Valmalenco (Sondrio) – “Lo sport per tutte le età e per la vita” è il valore centrale dei Winter World Masters Games Lombardia 2024, il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti “Over 30” che si terrà in nove Comuni italiani – sette lombardi e due trentini – dall’11 al 21 gennaio 2024.

La quarta edizione di questo appuntamento multi-sportivo vedrà la partecipazione di oltre 2.000 atleti provenienti da tutto il mondo, tra cui Stati Uniti e Canada, che gareggeranno nelle diverse discipline della neve e del ghiaccio insieme ad altri appassionati di sport invernali: l’obiettivo, oltre alla soddisfazione personale e ai numerosi piacevoli ricordi legati a questa competizione, è quello di salire sul podio con una delle tre medaglie – oro, argento o bronzo – realizzate in legno massiccio di larice proveniente da materiali in eccesso della lavorazione del legno delle foreste del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica.

Tra gli atleti “masters” che hanno scelto di partecipare a questo importante evento dal respiro internazionale c’è anche Andrew Thomas Nicholson, speed skater e short track speed skater della Nuova Zelanda che parteciperà alle gare di speed skating dei Winter Wolrd Masters Games Lombardia 2024, che si terranno a Chiesa in Valmalenco.

Negli anni ’90 Nicholson ha partecipato a tre Olimpiadi invernali e nel 2015 ha ottenuto il Guinness World Record per la circumnavigazione del globo in bicicletta in 123 giorni, facendo 240 km al giorno senza sosta. “Stavo male mentalmente in quel periodo e ho perso due amici malati di tumore, quindi ho capito che non aveva senso starsene seduti a piangersi addosso e che bisogna sfruttare al massimo ogni giorno” afferma Nicholson, che ha intrapreso questa avventura in sostegno della ricerca sul cancro.

P. N. Raju, invece, è lo skip di una squadra mista di curling, disciplina dei Winter World Masters Games Lombardia 2024 ospitata dal Comune di Madesimo. “Ho visto il curling per la prima volta durante le Olimpiadi invernali di Torino del 2006. È stata la prima volta che le Olimpiadi invernali sono state trasmesse in diretta dalla televisione indiana. Avendo visto Russ Howard vincere l’oro per il Canada pochi giorni dopo aver compiuto 50 anni, sono stato ispirato ma non ho potuto praticare subito questo sport a causa della mancanza di strutture per il curling in India. Solo quando mi sono trasferita a San Francisco per lavoro, otto anni dopo, ho finalmente potuto lanciare la mia prima pietra di curling. Da allora, ho avuto modo di rappresentare e vincere medaglie per l’India in diverse competizioni internazionali” dice l’atleta, che prenderà parte alla competizione con una squadra internazionale, composta da giocatori provenienti da India, Ungheria e Stati Uniti.

Chiavenna, invece, sarà la casa dell’hockey su ghiaccio, a cui prenderanno parte le “Ice Crushers”, la cui portavoce è Sue Nicholson. “Sue Parsons, Lisa Jamieson, Kay Perkins e io abbiamo iniziato a giocare a hockey su ghiaccio nel 1982 per gli Streatham Strikers, a Londra, in un periodo in cui alle donne veniva detto che non potevano giocare perché era uno sport da uomini. Abbiamo lottato per ottenere il tempo sul ghiaccio e per essere riconosciute dalla British Ice Hockey Association e abbiamo presentato una petizione al comitato olimpico per ottenere pari diritti per lo sport femminile. Ora, a distanza di molti anni, siamo felici di vedere lo sport femminile riconosciuto a tutti questi livelli e ora anche ai Winter World Masters Games”,afferma l’atleta.

I Winter World Masters Games Lombardia 2024 non solo rappresentano un esempio di collaborazione territoriale tra diverse località per sottolineare l’importanza del binomio tra turismo montano locale e sport, ma anche – e soprattutto – saranno l’occasione per promuovere i valori di diversità e unità, dimostrando come lo sport sia in grado di superare i confini culturali e nazionali, favorendo il rispetto reciproco e l’amicizia tra atleti di diverse parti del mondo.