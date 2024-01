Winter World Master Games, i successi degli atleti solandri e camuni. Il ringraziamento del sindaco di Vermiglio

lunedì, 22 gennaio 2024

Vermiglio (Trento) – Sono terminate le gare dei Winter World Master Games che hanno visto anche Vermiglio come campo gara per le discipline di fondo e biathlon.

Sono stati 10 giorni di impegno da parte di tante persone che hanno dedicato il loro tempo affinché gli atleti potessero gareggiare.

“A loro, oltre 80 tra volontari, giudici, cronometristi, va il grande ringraziamento dell’Amministrazione per avere fatto si che la manifestazione si sia potuta svolgere nel migliore dei modi – afferma Michele Bertolini, sindaco di Vermiglio -. Congratulazioni inoltre ai nostri atleti che hanno gareggiato nelle varie discipline guadagnandosi importanti riconoscimenti internazionali”.

SCI FONDO

LONG RACE CLASSIC

MASTER 45-49

Matteo Radovan 1 posto

SHORT RACE FREE

MASTER W 45-49

Panizza Patrizia 1 posto

MASTER 50-54

Marco Mosconi 1 posto

MIDDLE RACE FREE

MASTER 45-49

Matteo Radovan 3 posto

STAFFETTA

WOMEN YEARS>200 – CL+CL+SK+SK staffeƩa

Patrizia Panizza 1 posto

MEN YEARS>200 – CL+CL+SK+SK

Marco Mosconi / Mosconi Alessandro 1 posto

LONG RACE FREE

MASTER W 45-49

Patrizia Panizza 1 posto

MASTER 45-49

Dezulian Sergio 2 posto

MASTER 50-54

Marco Mosconi 1 posto

SCIALPINISMO

VerƟcal Over 55 M

Roberto Panizza 1 posto

Individual Over 55 M

Roberto Panizza 3 posto

Aprica By Night Over 55 M

Roberto Panizza 1 posto

SCI ALPINO

Slalom gigante Master A3- M

Omar Longhi 1 posto

Inoltre, tanti atleti non più giovanissimi che danno l’esempio ai nostri ragazzi e nella giornata di ieri è arrivata la bella notizia di un titolo Italiano a Tarvisio nel salto speciale dal trampolino Under 12 per David Mahato giovanissimo atleta di Vermiglio.