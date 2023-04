Weekend di Pasqua, le attrazioni in Valle Camonica e sul Sebino

domenica, 9 aprile 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Una Pasqua speciale in Valle Camonica e sul Sebino con buone presenze turistiche. In Alta Valle Camonica si scia nel comprensorio PontediLegno-Tonale e c’è grande attesa per la festa di fine stagione sul ghiacciaio Presena nella giornata di domani – Pasquetta – con Special Guest Mario Biondi e gli Eiffel 65. Winter Closing Party avrà luogo a 2.700 metri di quota, nei pressi di Capanna Presena, dalle 13.

Gettonatissimi sono anche gli agriturismi della Valle Camonica e del Sebino che registrano ottime presenze in questo lungo weekend con i turisti spinti dalla voglia di stare all’aria aperta e alla ricerca del buon cibo. Un’offerta che traina anche i piccoli borghi camuni dove nasce la maggior parte delle produzioni tipiche.

Il lago d’Iseo registra anche il ritorno degli stranieri che hanno già avuto effetti positivi nei passaggi sui battelli della Navigazione. E la giornata odierna e quella di domani è previsto l’assalto dei turisti italiani con principale destinazione Montisola.